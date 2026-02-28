menu
Διεθνή

Συναγερμός στη Ναυτιλία – Πληροφορίες για επιθέσεις από τους Χούθι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες που επικαλείται η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη αποφάσισαν να επανεκκινήσουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά ναυτιλιακών διαδρομών, καθώς και στόχων στο Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη.

Όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πληροφορία προέρχεται από δύο ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ηγεσία της οργάνωσης.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η πρώτη επίθεση των ανταρτών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και «απόψε».

Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση των Χούθι, η οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από επικαιροποιημένα κριτήρια στόχευσης. Μέχρι σήμερα, οι επιθέσεις τους επικεντρώνονταν κυρίως σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ, ωστόσο δεν αποκλείεται στο νέο πλαίσιο να προστεθούν και πλοία ή συμφέροντα που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και των βασικών θαλάσσιων διαδρόμων που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με τις διεθνείς αγορές.

 

