Συμβούλιο της Ευρώπης: Ανθρώπινα δικαιώµατα και η δηµοκρατία σε κίνδυνο

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, και ειδικά µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα βρίσκονται σε κρίση το ίδιο όπως και τα δηµοκρατικά καθεστώτα λόγω ενός άκρατου ολοκληρωτισµού και παραπληροφόρησης αλλά και του πολλαπλασιασµού των αυταρχικών καθεστώτων µε την ανοχή του λεγόµενου δηµοκρατικού τόξου.

Λες και κάτι άγνωστο έχει διεισδύσει αίφνης στην παγκόσµια σκέψη, λες και ξαφνικά ο εφιάλτης του ναζισµού και αντισηµιτισµού ξεπήδησε από µια άκρη του πλανήτη στην άλλη, οι εναποµείνασες δηµοκρατίες δοκιµάζονται σθεναρά.

Το ίδιο συµβαίνει και µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς που ολοένα και πιο συχνά λοιδορούνται από τα άκρα, φυσικά χωρίς αντιπρόταση και µε αποτέλεσµα να ισχυροποιείται ασύστολα η φωνή της ακροδεξιάς.

Οι δηµοκρατικές κατακτήσεις των προηγούµενων αιώνων στην κυριολεξία κρέµονται από µια κλωστή.

Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης, Alain Berset, προειδοποίησε για δηµοκρατικές οπισθοδροµήσεις στην Ευρώπη. «Οι θεσµοί µας τίθενται σε δοκιµασία», δήλωσε την Πέµπτη ενώπιον του Μόνιµου Συµβουλίου του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη.

Προκλήσεις αποτελούν ο πόλεµος στην Ουκρανία, η παραπληροφόρηση, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, οι νόµοι κατά της ξένης επιρροής, οι εθνοτικές εντάσεις, οι επιθέσεις εναντίον δικαστών, η κλιµατική αλλαγή και η τεχνητή νοηµοσύνη.

Ο Berset υπενθύµισε ότι ο Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε πριν από 76 χρόνια µε σκοπό να εγγυηθεί την ειρήνη στην Ευρώπη, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να διασφαλίσει το κράτος δικαίου.

Από την πλευρά του, o ΟΑΣΕ γιόρτασε πρόσφατα την 50ή επέτειο της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι – µια ιστορική ανακάλυψη στο αποκορύφωµα του Ψυχρού Πολέµου. Και σύντοµα η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) θα γιορτάσει τα 75 χρόνια της. To Συµβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ έχουν επικρατήσει µε την πάροδο των ετών, επειδή οι αξίες και οι αρχές τους εξακολουθούν να ισχύουν, δήλωσε ο Berset.

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης, υπάρχουν πλέον «προειδοποιητικά σηµάδια παντού».

Ο πόλεµος της Ρωσίας στην Ουκρανία, για παράδειγµα, έχει οδηγήσει σε επανεξοπλισµό στην Ευρώπη. Παρόλο που αυτές οι µαζικές επενδύσεις είναι νόµιµες, σύµφωνα µε τον Berset, «βλέπουµε δηµοκρατικές οπισθοδροµήσεις».

«Τι σηµαίνει αυτό για την ασφάλεια;», αναρωτήθηκε ο επικεφαλής του Συµβουλίου της Ευρώπης.

«Τι θα συµβεί αν εξτρεµιστικές οµάδες επικρατήσουν σε ένα υψηλά στρατιωτικοποιηµένο περιβάλλον; Μιλάµε για µια περίοδο πέντε έως δέκα ετών, που δεν είναι µια αιωνιότητα», προειδοποίησε ο Berset.

«Πρέπει να επανεξετάσουµε την αρχιτεκτονική ασφάλειας», ζήτησε ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Η πραγµατική ασφάλεια σηµαίνει ανθεκτικές θεσµούς, νόµους που ισχύουν για όλους και σταθερότητα στην οποία µπορεί να ευδοκιµήσει η δηµοκρατία.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αντιµετωπιστούν χωρίς περιστροφές διάφορα θέµατα, όπως η µετανάστευση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η τροµοκρατία και η εµπορία ανθρώπων. «Πρέπει να αµβλυνθούν τα όρια µεταξύ σκληρής και µαλακής ασφάλειας», συνέχισε ο Berset.

Στην Ουκρανία, για παράδειγµα, ο Συµβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει τη λογοδοσία, για παράδειγµα µέσω ενός µητρώου ζηµιών και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Και η Μολδαβία χρειάζεται ανθεκτικότητα, είπε ο Berset, χωρίς να αναφερθεί ρητά στην απειλή από τη Ρωσία. Η Αρµενία και το Αζερµπαϊτζάν εργάζονται για έναν διάλογο για την ειρήνη.

Ο Berset έθεσε το ερώτηµα πώς πρέπει να εξελιχθεί η δηµοκρατία για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές και άλλες τρέχουσες εξελίξεις.

Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, προστασία και καινοτοµία.

Υπογράµµισε επίσης τις εργασίες για µια συµφωνία κατά της παραπληροφόρησης.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ αλληλοσυµπληρώνονται και µπορούν να αντιµετωπίσουν από κοινού απειλές που καµία χώρα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνη της.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο πολυµερισµός εξακολουθεί να είναι απαραίτητος.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ είναι και τα δύο ειρηνευτικά έργα. «Η δηµοκρατική ασφάλεια είναι η πρώτη γραµµή άµυνας µας», δήλωσε ο Berset.

Η ιστορία της Ευρώπης, τα δεινά και οι ελπίδες της µας το θυµίζουν. Μαζί µε την Ουκρανία, υπερασπιζόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραµµατέας στο X.