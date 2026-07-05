Συμβουλές σε αμπελουργούς σε Χανιά και Ρέθυμνο

Επανάληψη ψεκασμού για την ευδεμίδα στην όψιμη ζώνη του αμπελιού συνιστά το νέο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές Χανίων και Ρεθύμνου για το διάστημα 6 έως 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το δελτίο, η δραστηριότητα του εντόμου στην όψιμη ζώνη έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι ψεκασμοί θα πρέπει να στοχεύουν στα σταφύλια, τα οποία χρειάζεται να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και για το ωίδιο, καθώς η περίοδος θεωρείται πολύ κρίσιμη για τα σταφύλια. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν συνεχείς μολύνσεις, γι’ αυτό και συνιστάται προστασία χωρίς κενά, με μεσοδιαστήματα ανάλογα με το σκεύασμα και εναλλαγή προϊόντων για την αποφυγή ανθεκτικότητας.

Για τον περονόσπορο, το δελτίο επισημαίνει ότι εμφανίζονται νέα συμπτώματα όπου υπάρχουν τοπικές υγρασίες, ενώ στα αμπέλια με συμπτώματα η προστασία πρέπει να συνεχίζεται σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές.

Αυξημένοι πληθυσμοί καταγράφονται κατά θέσεις και στα τζιτζικάκια, με την αντιμετώπιση να συνιστάται μόνο μετά από έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων, οι εφαρμογές των ψεκασμών συνιστάται να γίνονται αργά, από το σούρουπο και μετά.