Συμβολική διαδρομή υπερμαραθώνιου από την Ανώπολη Σφακίων στο Ηράκλειο

Με αφορμή την επέτειο της σημαντικότερης αμυντικής σύγκρουσης κατά την έναρξη της γενικευμένης τουρκικής επίθεσης, στις 26 Απριλίου 1770, στο οροπέδιο της Κράπης, ο αθλητής υπεραποστάσεων Θεοχάρης Αθητάκης προγραμματίζει μία συμβολική διαδρομή υπερμαραθωνίου, συνολικής απόστασης 153 χιλιομέτρων, η οποία θα ξεκινήσει την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 06:00 από την πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων και θα καταλήξει τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 12:00 (±2 ώρες) στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διαδρομή θα εξελιχθεί συνοπτικά ως εξής:

06:00 Έναρξη από την πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου

12:00 Άφιξη στην Κράπη Ασκύφου, ιστορικό σημείο της μάχης, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου

12:30-17:00 Διέλευση από τον Δήμο Αποκορώνου

17:00-24:00 Διέλευση από τον Δήμο Ρεθύμνης

00:00-06:00 (επόμενη ημέρα): Διέλευση από τον Δήμο Μυλοποτάμου

06:00-10:00 Διέλευση από τον Δήμο Μαλεβιζίου

10:00 Είσοδος στον Δήμο Ηρακλείου

12:00 (± 2 ώρες): Τερματισμός στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής έχει πραγματοποιήσει την ίδια διαδρομή και στο παρελθόν, με τερματισμό στην πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Δασκαλογιάννη, όπου προέβη και σε κατάθεση στεφάνου.

Η δράση αυτή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τον αθλητισμό και την κοινωνική συμμετοχή.

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή πολιτών, αθλητικών συλλόγων και ομάδων, είτε σε τμήματα είτε σε ολόκληρη τη διαδρομή»