Πολιτισμός

Συμπόσιον: Κύκλος Τραγουδιών για τον Οίνο και τον Έρωτα  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Κρήτης» της Περιφέρειας Κρήτης, συνδιοργανώνουν στον πολιτιστικό χώρο «ΔΙΑΣ» των Αρχανών, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, του Άϊ Γιώργη του Μεθυστή, την παρουσίαση του κύκλου τραγουδιών, για το κρασί και τον έρωτα, «Συμπόσιον» του καταξιωμένου συνθέτη Δημήτρη Μαραμή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μία συναυλία φόρος τιμής στο κρασί, το οποίο ως πολιτιστικό αγαθό έχει βαθιά παράδοση στην Κρήτη καθώς ξεκινά από την μινωική εποχή με την ύπαρξη του αρχαιότερου πατητηριού σταφυλιών, ηλικίας άνω των 3.500 ετών.

Ο Δημήτρης Μαραμής, ο συνθέτης της μουσικοθεατρικής κρητικής τριλογίας: Ερωτόκριτος (2017), Καπετάν Μιχάλης (2021) και Ελευθέριος Βενιζέλος (2023), με τους ταλαντούχους ερμηνευτές Μέλα Γεροφώτη, Nίκο Κύρτσο, στο βιολί τον Κωνσταντίνο Παυλάκο και τον ίδιο στο πιάνο, παρουσιάζει το διαχρονικό του μουσικό έργο για το κρασί και τον έρωτα, Συμπόσιον, ένα κύκλο τραγουδιών με θέμα τον Οίνο και τον Έρωτα, μέσα από διαφορετικές εποχές της ελληνικής ποίησης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική και συμβολική αξία του κρασιού, στην αδιάκοπη πορεία της ελληνικής γλώσσας στο μάκρος των αιώνων. Μελοποιείται: αρχαία, ελληνιστική, βυζαντινή, δημοτική, φαναριώτικη, μεσοπολεμική και σύγχρονη ελληνική ποίηση. Ποιήματα και κείμενα των: Ανακρέοντα, Eυαγγελιστή Ιωάννη, Αθ. Χριστόπουλου, Γ. Δροσίνη, Κ. Π. Καβάφη, Κ. Κρυστάλλη, Λ. Πορφύρα, Ν. Λαπαθιώτη, Ν. Καζαντζάκη, Γ. Ρίτσου και ερμηνεύονται σε αφηγηματική πρόζα κείμενα των: Ομήρου, Εύβουλου, Πλάτωνα και άλλων.

Η επιλογή στίχων από τον πνευματικό τρύγο του εκάστοτε ποιητή, προβάλλει κορυφαία κι αιώνια σύμβολα όπως το κρασί, τον έρωτα, το αμπέλι, το σταφύλι, τον Διόνυσο, τα οποία έρχονται κι επανέρχονται μέσα στο μουσικό ταξίδι αλλάζοντας κάθε φορά ρόλο, ερμηνεία και σκηνικό. Η χαρά του τρύγου (Κ. Κρυστάλλης) εναλλάσσεται με τον ερωτισμό (Ν. Λαπαθιώτης), το χιούμορ της μέθης (Αθ. Χριστόπουλος) με την τρυφερή εμφάνιση της Παναγιάς (Γ. Ρίτσος), ο ενοχικός αισθησιασμός (Κ. Π. Καβάφης) με την πραότητα της κάθαρσης (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) και το πάθος της ελευθερίας του ανθρώπου (Ν. Καζαντζάκης).

Ερμηνεύουν: Nίκος Κύρτσος – Μέλα Γεροφώτη
Βιολί: Κωνσταντίνος Παυλάκος
Πιάνο: ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής  Είσοδος Ελεύθερη στο κοινό»

