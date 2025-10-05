Συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη – Δύο ανήλικοι τραυματίες και τέσσερις συλλήψεις

Δύο ανήλικοι 15 και 13 ετών τραυματίστηκαν χθες την νύχτα στην Κυψέλη κατά την διάρκεια συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν 25 με 30 άτομα ανάμεσά τους και ανήλικοι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε στην οδό Καυκάσου στις 8 και μισή το βράδυ.

Η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν δύο ανήλικους 15 και 13 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν.

Ακόμη συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος 13 ετών για απείθεια καθώς επίσης και ένας 15χρονος επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ίδιοι- σύμφωνα με την αστυνομία- δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.