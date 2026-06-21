menu
27.9 C
Chania
Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Τοπικά

Συμμετοχικό εργαστήριο για τις αγροτικές περιοχές στο ΜΑΙΧ

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Η διαρκής βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, η ενίσχυση του διαδικτύου βοηθάει αλλά δεν αρκεί για να διατηρηθούν οι πληθυσμοί στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα έφτασαν άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακοί, νέοι επιστήμονες που συμμετείχαν στο εργαστήριο του προγράμματος Granular, εταίρος στο οποίο είναι το ΜΑΙΧ.
Επισημάνθηκε χαρακτηριστικά πως οι διάφορες πλατφόρμες και το διαδίκτυο βοηθούν, αλλά δεν αρκούν ώστε να μείνει ειδικά ο νέος σε ορεινές και αγροτικές περιοχές και πως χρειάζεται παράλληλα να υπάρχει κοντά γιατρός, σχολείο, κοινωνική ζωή και άλλες παροχές που θα κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη.
Το Granular «είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στο να δημιουργήσει νέες γνώσεις και δεδομένα για το χαρακτηρισμό της ποικιλομορφίας και των διαφορετικότητας των αγροτικών περιοχών.» Το πρόγραμμα συντονίζεται από το CIHEAM (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ, Γαλλία), συμμετέχει η Ελλάδα με το ΜΑΙΧ και άλλοι 23 εταίροι (ακαδημαϊκά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, αγροτικά δίκτυα και τοπικές). Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη εννοιών για τον χαρακτηρισμό της ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών και στην κατανόηση της “αγροτικής θωράκισης”, της αξιολόγησης δηλαδή της εφαρμογής των αγροτικών πολιτικών , στην ανάπτυξη μεθοδολογίας δημιουργίας, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και δεικτών σχετικά με τις αγροτικές περιοχές και στη συλλογή εμπειρικών ευρημάτων από πολυσυμμετοχικά εργαστήρια.
Μέσω των πολυσυμμετοχικών εργαστηρίων το Granular επιχειρεί να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές . Τα πολυσυμμετοχικά εργαστήρια υλοποιούνται σε 16 πιλοτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη ανάμεσα τους και τα Χανιά και οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum