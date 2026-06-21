Συμμετοχικό εργαστήριο για τις αγροτικές περιοχές στο ΜΑΙΧ

Η διαρκής βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, η ενίσχυση του διαδικτύου βοηθάει αλλά δεν αρκεί για να διατηρηθούν οι πληθυσμοί στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα έφτασαν άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακοί, νέοι επιστήμονες που συμμετείχαν στο εργαστήριο του προγράμματος Granular, εταίρος στο οποίο είναι το ΜΑΙΧ.

Επισημάνθηκε χαρακτηριστικά πως οι διάφορες πλατφόρμες και το διαδίκτυο βοηθούν, αλλά δεν αρκούν ώστε να μείνει ειδικά ο νέος σε ορεινές και αγροτικές περιοχές και πως χρειάζεται παράλληλα να υπάρχει κοντά γιατρός, σχολείο, κοινωνική ζωή και άλλες παροχές που θα κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη.

Το Granular «είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στο να δημιουργήσει νέες γνώσεις και δεδομένα για το χαρακτηρισμό της ποικιλομορφίας και των διαφορετικότητας των αγροτικών περιοχών.» Το πρόγραμμα συντονίζεται από το CIHEAM (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ, Γαλλία), συμμετέχει η Ελλάδα με το ΜΑΙΧ και άλλοι 23 εταίροι (ακαδημαϊκά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, αγροτικά δίκτυα και τοπικές). Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη εννοιών για τον χαρακτηρισμό της ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών και στην κατανόηση της “αγροτικής θωράκισης”, της αξιολόγησης δηλαδή της εφαρμογής των αγροτικών πολιτικών , στην ανάπτυξη μεθοδολογίας δημιουργίας, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και δεικτών σχετικά με τις αγροτικές περιοχές και στη συλλογή εμπειρικών ευρημάτων από πολυσυμμετοχικά εργαστήρια.

Μέσω των πολυσυμμετοχικών εργαστηρίων το Granular επιχειρεί να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές . Τα πολυσυμμετοχικά εργαστήρια υλοποιούνται σε 16 πιλοτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη ανάμεσα τους και τα Χανιά και οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2026.