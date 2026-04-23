Συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων στην απεργία της Παρασκευής

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων στηρίζει όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση την απεργία της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026 που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ .

Όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο «εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στους ΟΤΑ για :

 Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 Την κατάργηση του νόμου Βορίδη.

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κοινωνικές δομές.

 Γενναίες αυξήσεις μισθών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

 Δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία και πρόνοια στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μας.

 Τα δημόσια κονδύλια να κατευθύνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στους εργαζόμενους και όχι σε στρατιωτικές δαπάνες και πολεμικούς εξοπλισμούς»