Συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων στην απεργία της Παρασκευής

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων στηρίζει όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση την απεργία της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026 που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ .
Όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο «εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στους ΟΤΑ για :
Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Την κατάργηση του νόμου Βορίδη.
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κοινωνικές δομές.
Γενναίες αυξήσεις μισθών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία και πρόνοια στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μας.
Τα δημόσια κονδύλια να κατευθύνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στους εργαζόμενους και όχι σε στρατιωτικές δαπάνες και πολεμικούς εξοπλισμούς»