Συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά στο Olympia Forum VI

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γ. Μαλανδράκης, συμμετείχε ως ομιλητής στο Olympia Forum VI, το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και την εφημερίδα Πατρίς στις 7–9 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά «στην παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου καθώς και για την ενεργή πλατφόρμα ανάδειξης του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Ν. Χανίων, υπογραμμίζοντας «….πώς μέσα από τη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Πολιτιστικής κληρονομιάς, οι διαδρομές αυτές ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα του τόπου, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού…».

Τόνισε ότι ο Δήμος Πλατανιά έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε πολιτικές ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και συμμετοχικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην κλιματική κρίση και στη δημιουργία ενός μοντέλου Τοπικής ανάπτυξης που στηρίζεται στη συνεργασία, την καινοτομία και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.

Στο παραπάνω πλαίσιο έκανε αναφορά στη διαχρονική διεκδίκηση του Δήμου Πλατανιά για τη αξιοποίηση του “Τέλους Ανθεκτικότητας” για την ενίσχυση των Δήμων που δέχονται πολλαπλάσιους επισκέπτες από τον μόνιμο πληθυσμό τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αυτών των περιοχών.

Το Olympia Forum VI αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των Δήμων στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη Χώρα»