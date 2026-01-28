Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR 2026 στην Ισπανία

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Ισπανίας, FITUR 2026, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο IFEMA στη Μαδρίτη από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στην Ισπανική αγορά και τη προώθηση του τουριστικού της προϊόντος.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «συνολικά, η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 255.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών, εκ των οποίων οι 155.000 ήταν επαγγελματίες και περίπου 100.000 δυνητικοί ταξιδιώτες, καταγράφοντας εντυπωσιακή συμμετοχή.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης κέντρισε το ενδιαφέρον του Ισπανικού κοινού και των επαγγελματιών του τουρισμού, όπως αποτυπώθηκε από τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν με έντυπο και ψηφιακό υλικό για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την αυθεντική φιλοξενία και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του προορισμού.

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες λειτουργίας της έκθεσης για επαγγελματίες πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους ταξιδιωτικών οργανισμών, τουριστικών μέσων και δημοσιογράφων, προωθώντας ενεργά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί.

Με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης του ΕΟΤ Ισπανίας, κας Καλλιόπης Κουρούσια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Eupopamundo Vacaciones, κορυφαίου Tour Operator που δραστηριοποιείται κυρίως στη Λατινική Αμερική. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η φιλοξενία του ετήσιου συνεδρίου του Τour Οperator στην Κρήτη για το 2026, με τη συμμετοχή των κορυφαίων πωλητών ταξιδιωτικών πακέτων της εταιρείας στη Λατινική Αμερική. Η δράση αυτή αναμένεται να προβάλει στοχευμένα και αποτελεσματικά την Κρήτη στις αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής αξίας και την προβολή του νησιού ως κορυφαίου προορισμού, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες προβολής σε νέες αγορές.

Με την παρουσία τους τίμησαν το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία κ. Απόστολος Μπαλτάς, και ο Προέδρος του Ισπανο-ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ανδρέας Παππάς.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού της Π.Κ. κ. Νικόλαος Αλεξάκης, και η υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Αλεξάνδρα Γλυκάκη.

Ο Αντιπεριφερειαρχης Π.Ε. Ηρακλείου, Νικόλαος Συριγωνάκης, δήλωσε:

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μέσα από αυτή την εξαιρετικά σημαντική έκθεση της Μαδρίτης, έχτισε γέφυρες και δημιούργησε συνεργασίες τόσο με την Ισπανική όσο και -κυρίως -με τη Λατινοαμερικανική αγορά και τους μεγαλύτερους τουριστικούς της πράκτορες, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να συστηθεί για μια ακόμα φορά με το Ισπανικό κοινό που τόσο αγαπάει την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε, με ακόμα μεγαλύτερη επιμέλεια και ένταση της προβολής της Κρήτης και της Π.Ε. Ηρακλείου, σε μια ακόμα χρονιά που θα φροντίσουμε να αφήσουμε ακόμα πιο ισχυρό το τουριστικό μας αποτύπωμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε:

Στη Μαδρίτη και την Fitur διαπίστωσα, πρώτος εγώ, ότι δεν έχουμε μόνο τους Ισπανούς επισκέπτες και μια αγορά που έχει κοινά χαρακτηριστικά με μας. Ανακαλύψαμε την πύλη εισόδου για την Λατινική Αμερική, μια αγορά – ήπειρο που μας γνωρίζει περισσότερο ως μύθο παρά ως προορισμό και έχει εξαιρετικές προοπτικές, αφού το περίπτερο μας δεν έμεινε χωρίς κόσμο ούτε στιγμή όλες τις μέρες!! Επιπλέον, ο ΕΟΤ και τα στελέχη του εκεί, μας έδωσαν απλόχερα την συνδρομή τους για συνεργασίες και μελλοντικές δράσεις που αν αξιοποιηθούν σωστά, θα ανοίξουν αυτές τις αγορές για την Κρήτη, Παντού!!»