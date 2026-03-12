menu
Συμμετοχή Νίκου Καλογερή στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και αρμόδιος για θέματα ενεργειακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Καλογερής, σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωσση «η συνεδρίαση διεξήχθη με πρόσκληση των αρμόδιων φορέων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης που αφορούν την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».
Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Καλογερής αναφέρθηκε στην εθνική και γεωστρατηγική σημασία των συγκεκριμένων συμβάσεων, που συνιστούν μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία συνεργασίας του ελληνικού κράτους με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην εθνική αυτή προσπάθεια από την έναρξή της το 2014 έως την παρούσα φάση ολοκλήρωσής της.
Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση ότι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί η πλήρης διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας σε όλα τα στάδια των εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τη γνωμοδότηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχουν περιθώρια αστοχίας ή λάθους.»
Επίσης ο κ. Καλογερής ζήτησε τη συμμετοχή εκπροσώπου – ειδικού επιστήμονα της Περιφέρειας Κρήτης στην εξαμελή Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή που θα έχει την ευθύνη ελέγχου και εποπτείας της υλοποίησης του προγράμματος. Αναφερόμενος ειδικά στο υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης που διαθέτουν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, ιδιαίτερα το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΙΤΕ, σημείωσε ότι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά, με την τεχνογνωσία τους, στην υποστήριξη και την επιστημονική τεκμηρίωση των σχετικών διαδικασιών, ενώ οι απόφοιτοι τμημάτων όπως η Σχολή Ορυκτών Πόρων του Π.Κ., λόγω του προγράμματος σπουδών τους και της εξειδίκευσής τους στον τομέα των υδρογονανθράκων, μπορούν να στηρίξουν όλα τα στάδια έρευνας και εκμετάλλευσης.
Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από εκπροσώπους κομμάτων και βουλευτές.

