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Σύμη: Πέντε χρόνια κάθειρξη σε 30χρονο για κοκαΐνη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ένοχος κρίθηκε από το Α΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου 30χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, που είχε συλληφθεί στη Σύμη έχοντας 267 γραμμάρια κοκαΐνης και 7.155 ευρώ στην κατοχή του.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: «Ροδιακή», το δικαστήριο επικύρωσε το πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης που έκανε ο αλλοδαπός, δια του συνηγόρου του κ. Στέλιου Αλεξανδρή, και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί πέρυσι το καλοκαίρι από κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, το οποίο είχε μεταβεί στο νησί της Σύμης για τον σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους, μετέβησαν στη Σύμη και από την έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν πως ο 30χρονος Αλβανός, χρησιμοποιώντας ως μέσο διευκόλυνσης δίκυκλη μοτοσικλέτα, προέβαινε σε διαμοιρασμό – διακίνηση κοκαΐνης, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Έτσι, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 11.30 το πρωί, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον αλλοδαπό στην επιχείρηση που εργαζόταν και σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν πάνω του ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 6.465 ευρώ. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι που είχε ενοικιάσει και διέμενε, όπου και εκεί βρέθηκαν 267 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά, σόδα για νόθευση και άλλα χρήματα.

Συνολικά, στην κατοχή του 30χρονου Αλβανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
• 267 γραμμάρια κοκαΐνης
• 3 συσκευασίες σόδα για νόθευση κοκαΐνης
• Ζυγαριά ακριβείας
• 7.155 ευρώ
• Κινητό τηλέφωνο.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα πειστήρια και η δίκυκλη μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, νόθευση και διακίνηση κοκαΐνης, με την οποία παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του, ο 30χρονος παραπέμφθηκε στην ανάκριση όπου και απολογήθηκε, αρνούμενος την κατηγορία όπως αυτή του αποδίδεται.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να οδηγηθεί στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενος.

 

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