Συμφωνία σε συνάντηση Θεοδωρικάκου με βενζινοπώλες – Voucher €3.000 και εφαρμογή πλαφόν έως 30/6

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επιχορήγηση των πρατηριούχων με voucher ύψους 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, αλλά και δέσμευση για λήξη του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, στις 30 Ιουνίου,  προβλέπει η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών.

Στη συζήτηση που διήρκησε περίπου τρεις ώρες, τέθηκαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κλάδο και πρόσθεσε:

«Εν μέσω μίας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυντη βενζίνη των 95 οκτανίων. Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την ανεξάρτητη αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά.

Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο, αυτήν την κρίση. Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης.

Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν όπως υπάρχουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.

Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα τους υπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιερρακάκη, για την απόφαση να στηρίξουμε με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος ότι η ανεξάρτητη αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία σήμερα ψηφίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής κερδοσκοπίας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο και όχι κάτι άλλο».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης ανέφερε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, φέρνει το μεγαλύτερο ποσοστό των βενζινοπωλών, στα όρια της επιβίωσης ή πολλές φορές και ακόμα κάτω από τα όρια της επιβίωσης. Πρόσθεσε ότι για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τόνισε ωστόσο ότι μετά τις συζητήσεις με τον υπουργό και τις διαβεβαιώσεις που ελήφθησαν δεν υπάρχει ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε:

«Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

Το ΥΠΑΝ σε ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τονίζει οτι ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε στους εκπροσώπους των πρατηριούχων πως το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά είναι προσωρινό και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Επίσης, ανακοίνωσε στους βενζινοπώλες ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξει voucher ύψους 3.000 ευρώ στους βενζινοπώλες που έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξουν αυστηροί και εντατικοί έλεγχοι από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Να σημειωθεί πως από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν είναι σχεδόν μηδενικά.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

