«Συμφωνία μεταξύ οδηγών»

Απευθύνομαι σε νοήμονες ανθρώπους!

Σε υπεύθυνους οδηγούς!

Σε ευαισθητοποιημένους πολίτες!

Σε γονείς με αγωνίες!

Σε κατασταλαγμένους νέους!

Στα αυθόρμητα παιδιά!

Εμείς είμαστε οι οδηγοί που κυκλοφορούμε στον δρόμο.

Εμείς θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Μόνο να πούμε τι θέλουμε!

Θέλουμε πολιτισμένους οδηγούς. Όχι μικρότητες και αλαζονεία!

Θέλουμε σεβασμό στους κανονισμούς!

Όχι αυθαιρεσίες!

Θέλουμε ασφαλέστερη οδήγηση! Όχι πίστα συγκρουόμενων!

Θέλουμε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα!

Ξεκινάμε λοιπόν μία νέα περίοδο οδήγησης.

Δεν θα πρέπει να χρειάζεται έναν τροχονόμο ο καθένας μας για να είναι σωστός.

Ας διορθώσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Από εμάς εξαρτάται!

Το αυτοκίνητο, δεν πάει μόνο του!

ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ !

ΔΕΣΜΕΥΕΣΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΤΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;

Η Μαίρη Κουτρούλη είναι Ιδ. Υπάλληλος – Συγγραφέας, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων