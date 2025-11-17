menu
21.2 C
Chania
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Συμφωνία Μακρόν-Ζελένσκι για πώληση 100 Rafale

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνυπέγραψαν σήμερα, στην βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και το επιτελείο του θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με παράγοντες της στρατιωτικής αεροπορικής βιομηχανίας. Θ επισκεφτεί επίσης το γενικό επιτελείο της πολυεθνικής δυναμης για την Ουκρανία, όπου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης της, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην ουκρανική πλευρά, σε περίπτωση συμφωνίας για παύση πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum