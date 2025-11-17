Συμφωνία Μακρόν-Ζελένσκι για πώληση 100 Rafale

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνυπέγραψαν σήμερα, στην βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και το επιτελείο του θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με παράγοντες της στρατιωτικής αεροπορικής βιομηχανίας. Θ επισκεφτεί επίσης το γενικό επιτελείο της πολυεθνικής δυναμης για την Ουκρανία, όπου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης της, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην ουκρανική πλευρά, σε περίπτωση συμφωνίας για παύση πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.