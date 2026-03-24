Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου υπέγραψαν ΕΕ και Αυστραλία

Η Αυστραλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν σήμερα στην Καμπέρα ευρεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καρπό πολυετών διαπραγματεύσεων, με σκοπό να τονωθεί το διμερές εμπόριο, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες ευρωπαίων αγροτών.

Όπως μεταδίδει την αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το κείμενο υπογράφτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης που έκανε στη χώρα αφότου ανέλαβε το αξίωμα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ οι δυο εταίροι είναι αντιμέτωποι με ολοένα πιο έντονη αβεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, η Αυστραλία και η ΕΕ συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της άμυνας, καθώς και να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή πρόσβαση σε ορυκτά καίριας σημασίας στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας.

Οι Βρυξέλλες, όπως και η Καμπέρα, επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τους προορισμούς των εξαγωγών τους, για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις των ΗΠΑ και της Κίνας. Η ΕΕ είναι σήμερα ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας και η δεύτερη σημαντικότερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

«Η ΕΕ και η Αυστραλία μπορεί γεωγραφικά να είναι πολύ απομακρυσμένες, αλλά δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε πιο κοντά ως προς το όραμά μας για τον κόσμο», ανέφερε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή είναι σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, εξασφαλίζουμε συμφωνία με τη δεύτερη οικονομία του κόσμου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξήγαγαν εμπορεύματα αξίας 37 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αυστραλία πέρυσι και υπηρεσίες αξίας 31 δισεκ. ευρώ το 2024.

Συμβιβασμός

Τα βασικά σημεία διαφωνίες, ειδικά τη χρήση από την Αυστραλία προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων και την πρόσβαση των αυστραλών παραγωγών βοδινού στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεπεράστηκαν, επιτρέποντας να κλειστεί συμφωνία έπειτα από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ο συμβιβασμός θα επιτρέψει στους αυστραλούς παραγωγούς να χρησιμοποιούν τον όρο «prosseco» στην εσωτερική αγορά τους, πλην όμως θα πρέπει να πάψουν να τον χρησιμοποιούν στις εξαγωγές τους έπειτα από δέκα χρόνια. Οι αυστραλοί παραγωγοί θα επιτραπεί επίσης να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν άλλες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, όπως «φέτα», ή «gruyère», αν το έκαναν ήδη για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα ωφεληθούν από την αύξηση του φορολογικού ορίου στην Αυστραλία για τα πολυτελή οχήματα που αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, κάτι που θα επιτρέψει τα τρία τέταρτα των ηλεκτρικών οχημάτων να απαλλάσσονται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει έτσι να αυξηθούν οι εξαγωγές της στην Αυστραλία κατά το ένα τρίτο την επόμενη δεκαετία, και κατά 50% στους τομείς των γαλακτοκομικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ποσόστωση του αυστραλιανού βοδινού που θα επιτρέπεται να εισέρχεται στην ΕΕ θα πολλαπλασιαστεί δέκα και πλέον φορές την προσεχή δεκαετία, παρότι θα μείνει κάτω από το επίπεδο που ήθελαν οι αυστραλοί κτηνοτρόφοι.

Η νέα ποσόστωση, που ορίστηκε στους 30.600 τόνους αυστραλιανού βοδινού κρέατος, συμπεριλαμβάνει κατά 55% κρέας ζώων εκτρεφόμενων με γρασίδι και το 45% θα ωφελείται από μειωμένους τελωνειακούς δασμούς (7,5%).

Μόλις το ένα τρίτο της ποσόστωσης αυτής θα εφαρμοστεί την πρώτη πενταετία, προτού τεθεί σε πλήρη ισχύ.

Η ΕΕ θα επιτρέψει επίσης τις εισαγωγές 25.000 τόνων αιγοπρόβειου κράτος από ζώα εκτρεφόμενα με χορτάρι προοδευτικά την επόμενη επταετία.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να αποφύγουν νέες κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που είναι ήδη εξοργισμένοι για τη συμφωνία εμπορίου που υπογράφτηκε στα μέσα Ιανουαρίου με τα λατινοαμερικάνικα κράτη της Mercosur.

Για το βοδινό και το αιγοπρόβειο κρέας και τη ζάχαρη έγιναν «δυσανάλογες παραχωρήσεις που υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν τους ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, να προκαλέσουν στρέβλωση στις αγορές και να εξασθενίσουν τη μακροχρόνια δέσμευση της ΕΕ σε πρότυπα παραγωγής υψηλών προδιαγραφών», προειδοποίησε η COPA-COGECA, στην οποία συσπειρώνονται οι μεγαλύτερες αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις της Ευρώπης, προτού υπογραφτεί η συμφωνία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ και της Αυστραλίας αναμενόταν εξάλλου να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που απειλεί να προκαλέσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση από τα χρόνια του 1970, όπως προειδοποίησε χθες ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας «κρίσιμη» την κατάσταση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.