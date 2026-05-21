Συμφέρει να οδηγούμε με ανοικτά ή κλειστά τα παράθυρα του αυτοκινήτου στο ταξίδι;

Λίγο πριν το καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα δίλλημα για το αν θα πρέπει κατά τη διάρκεια της οδήγησης ο οδηγός να ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου του ή να θέσει σε λειτουργία τον κλιματισμό προκειμένου να έχει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν να έχουν σε λειτουργία τον κλιματισμό για να έχουν σταθερή θερμοκρασία στην καμπίνα, αλλά και μεγαλύτερη ησυχία. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Από την άλλη μεγάλη μερίδα οδηγών επιλέγουν να οδηγούν με ανοικτά τα παράθυρα και μαζί με αυτή την πράξη επιλέγουν να ακούν το θόρυβο του δρόμου. Όμως σε ποια από τις δύο περιπτώσεις η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη;

Όταν το αυτοκίνητο έχει ανοικτά παράθυρα επηρεάζεται η αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο αυξάνεται η αντίσταση, άρα και η κατανάλωση καυσίμου. Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι η οδήγηση με ανοικτά τα παράθυρα και με ταχύτητα κίνησης έως τα 70 χλμ./ώρα συμβάλλουν στην οικονομία καυσίμου σε σχέση με την χρήση του κλιματισμού. Όμως όταν υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα, τα ανοικτά παράθυρα λειτουργούν αρνητικά, ανεβάζοντας κατά πολύ την αντίσταση του αέρα και μαζί την κατανάλωση καυσίμου. Μάλιστα η φασαρία και ο θόρυβος σε μεγάλα ταξίδια είναι υψηλός και ιδιαίτερα ενοχλητικός.

Τα συστήματα κλιματισμού σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στις υψηλές ταχύτητες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει ο οδηγός σταθερή τη θερμοκρασία της καμπίνας. Υπάρχει χαμηλότερη αντίσταση και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με το αν υπήρχαν ανοικτά παράθυρα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του κλιματιστικού μπορεί να ανεβάζει την μέση κατανάλωση καυσίμου, αλλά είναι σίγουρα είναι μικρότερη αν ο οδηγός είχε ανοικτό παράθυρο. Αρα για ταχύτητες μέχρι 70χλμ/ώρα, δηλαδή για την κίνηση μέσα στην πόλη, τα παράθυρα αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση, ενώ για μεγαλύτερες ταχύτητες η επιλογή του κλιματισμού αποτελεί μονόδρομος.