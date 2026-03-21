Συλλυπητήριο μήνυμα δημάρχου Χανίων για την απώλεια του Leslie Eric Cook

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του τελευταίου επιζώντα Αυστραλού στρατιώτη του τάγματος ANZAC, Leslie Eric Cook, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Leslie Eric Cook, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης.

Υπήρξε ο τελευταίος εν ζωή Αυστραλός στρατιώτης του τάγματος ANZAC, ο οποίος πολέμησε στο πλευρό των Κρητικών ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης.

Κατατάχθηκε στον στρατό σε ηλικία μόλις 17 ετών, κουβαλώντας το θάρρος και την αποφασιστικότητα μιας γενιάς που στάθηκε απέναντι στον φασισμό με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Η μνήμη του θα ζει για πάντα».