Συλλυπητήρια μηνύματα για τον Γιάννη Περράκη

Θλίψη στην τοπική κοινωνία σκόρπισε η είδηση του θανάτου του π. δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη.

Φορείς, αυτοδιοικητικοί και Αρχές, εκφράζουν με μηνύματά τους τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Ο π. δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας γράφει: Χάσαμε τον Δήμαρχο Γιάννη Περράκη, έναν άξιο άνθρωπο με μεγάλη προσφορά στα κοινά του τόπου μας, ένα πολύπειρο αυτοδιοικητικό, που νοιαζόταν και αγωνιούσε για τα θέματα της Σούδας και των Χανίων μέχρι το τέλος και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω πριν δύο μέρες που μιλήσαμε. Με τίμησε με την κάθοδό του στο ψηφοδέλτιο της παράταξής μας και με την συνεισφορά του στο έργο μας, από την θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Γιάννη καλό σου ταξίδι! Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρει: Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του τέως Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περάκη.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και αξιοπρέπεια τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από την πολυετή προσφορά και το έργο του. Παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του, με διαρκές ενδιαφέρον για τα κοινά και την πρόοδο του τόπου, αποτελώντας παράδειγμα υπευθυνότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Εκ μέρους του Δήμου Κισσάμου και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρει: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Περράκη, πρώην Δήμαρχο Σούδας και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έναν από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Η πορεία του στα κοινά υπήρξε μακρά και ουσιαστική: δημοτικός σύμβουλος Σούδας το 1990, αντιδήμαρχος τον επόμενο χρόνο και, από το 1992 έως το 2010, Δήμαρχος. Σχεδόν δύο δεκαετίες αδιάλειπτης προσφοράς στον τόπο του, τον οποίο υπηρέτησε με γνώση και αγάπη.

Παράλληλα, υπήρξε πρωτεργάτης της διαδημοτικής συνεργασίας στον νομό μας: ιδρυτικό στέλεχος της ΔΕΔΙΣΑ το 1992 και Αντιπρόεδρός της επί μία δεκαετία, σε μια εποχή που η οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ήταν ακόμη ζητούμενο. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Χανίων και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΤΕΔΚ Κρήτης. Κατανόησε νωρίς αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο: ότι οι τοπικές κοινωνίες προχωρούν όταν οι δήμοι συνεργάζονται.

Η διαδρομή του έκλεισε έναν συμβολικό κύκλο μέσα στον ενιαίο πλέον Δήμο Χανίων: το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και ανέλαβε Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προσφέροντας στο σώμα την εμπειρία, τη μετριοπάθεια και το θεσμικό ήθος μιας ολόκληρης ζωής στην αυτοδιοίκηση.

Τον γνώρισα στα πρώτα αυτοδιοικητικά μου βήματα και αναγνώρισα σε αυτόν, από την πρώτη στιγμή, έναν ξεχωριστό εκπρόσωπο μιας γενιάς αυτοδιοικητικών που διατήρησαν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τη συλλογική συνείδηση, την πίστη τους στη δημοκρατία και το πάθος τους για την αξία της πολιτικής. Μιας γενιάς που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση ως λειτούργημα και όχι ως αξίωμα.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρει: Με βαθιά θλίψη η αυτοδιοικητική οικογένεια της Κρήτης αποχαιρετά τον Γιάννη Περράκη. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό σε έναν τόπο που υπηρέτησε με σπάνιο ήθος, συνέπεια και διορατικότητα για δεκαετίες.

Ο Γιάννης Περράκης υπήρξε από τους μακροβιότερους και πλέον επιτυχημένους δημάρχους της Κρήτης, οδηγώντας τον Δήμο Σούδας σε μια τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, ενώ προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τη θέση του Προέδρου της ΤΕΔΚ Χανίων.

Παράλληλα με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, υπήρξε ένας άξιος επιστήμονας φυσικός και μάχιμος εκπαιδευτικός, προσφέροντας επί χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Τ.Ε.Ι. Χανίων. Η επιστημονική του συγκρότηση τον ώθησε να δει μπροστά από την εποχή του, πρωτοστατώντας ήδη από το 1992 στην ίδρυση της ΔΕΔΙΣΑ και θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.

Άνθρωπος της ουσιαστικής προσφοράς και της χαμηλόφωνης σοβαρότητας, κέρδισε δίκαια τον σεβασμό όλης της κοινωνίας.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του. Η σπουδαία παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή.

Ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης αναφέρει: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης είναι σήμερα φτωχότερη. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Περράκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του τόπου και των συμπολιτών του. Έναν αυτοδιοικητικό με όραμα, διοικητική ικανότητα, γνώσεις, εργατικότητα και αδιάκοπη διάθεση προσφοράς, που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια κάθε θέση ευθύνης που του εμπιστεύθηκαν οι πολίτες.

Η μακρά διαδρομή του ως Δημάρχου Σούδας, αλλά και η ουσιαστική συμβολή και συμμετοχή του στη δημιουργία και τη λειτουργία Αυτοδιοικητικών Οργανισμών, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και παράδειγμα προσφοράς και συνεργασίας για την αυτοδιοικητική οικογένεια.

Σε προσωπικό επίπεδο, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα την ευκαιρία και τη χαρά να συνεργαστώ από την αρχή της πορείας μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανήκε στη γενιά εκείνων των αυτοδιοικητικών που λειτούργησαν ως μέντορες για τους νεότερους, που είχαν το χάρισμα και τη διάθεση να μεταδίδουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ώστε κάθε ανταλλαγή απόψεων και κάθε συζήτηση μαζί του να αποτελεί ένα πραγματικό «μάθημα αυτοδιοίκησης».

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συνεργαστούν και να συμπορευθούν μαζί του, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής, μέσα από τη μακρά αυτοδιοικητική του πορεία και την προσφορά του στους πολίτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Ο Γιάννης Περράκης υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο. Η μακρά αυτοδιοικητική του διαδρομή αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους πίστεψαν στην προσφορά προς την κοινωνία. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη συνάδελφό μας, νομική σύμβουλο του Οργανισμού, Χριστίνα Περράκη, για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα.»

Η οικογένεια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και εύχεται δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.

To ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Ιωάννη Περράκη, τέως Δήμαρχο Σούδας, ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης, κατά την περίοδο 2000-2003.

Ενός εξαίρετου και ευγενή ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με τις προτάσεις του και τις ιδέες του υπήρξε χρήσιμος και παραγωγικός κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προσωπικό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του, για την απώλειά του».

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό του Γιάννη Περάκη,

πολίτη με πολύτιμη προσφορά στην κοινωνία από όποια θέση την υπηρέτησε στην ζωή του. Στην μακρόχρονη θητεία του ως Δήμαρχος Σούδας, πιστεύοντας στον θεσμό της αυτοδιοίκησης, κατάφερε να δημιουργήσει ένα Δήμο που να καλύπτει όλες τις ανάγκες των κάτοικων σε ένα μικρό γεωγραφικά χώρο, κάτι που σήμερα δεν είναι ακόμα δεδομένο και εύκολο να επιτευχθεί. Υπέρμαχος του διαλόγου και των συνεργασιών σε πολιτικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. Το έργο και η διαδρομή του παράδειγμα για όσους με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια θέλουν να υπηρετήσουν τα κοινά.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.