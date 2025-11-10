menu
Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Τι πρέπει να γνωρίζω για την Αξονική Σπονδυλίτιδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, στο πλαίσιο της γενικής ενημέρωσης για τα ρευματικά νοσήματα, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στα Χανιά, την Τετάρτη 12/11/2025 & ώρα 17:30, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά), με θέμα «Τι πρέπει να γνωρίζω για την Αξονική Σπονδυλίτιδα. Συμπτώματα, διάγνωση, αντιμετώπιση».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που χρησιμοποίησε δεδομένα από τη βάση ηλεκτρονικών συνταγών του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και συνέκρινε το διάστημα 2016-2019 με 2020-2023, προέκυψε σημαντική αύξηση 47% του επιπολασμού της Αξονικής Σπονδυλίτιδας στη χώρα μας, ποσοστό ανησυχητικό ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη φύση του νοσήματος. Η Αξονική Σπονδυλίτιδα δυσχεραίνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών, ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί νέες θεραπείες στη φαρέτρα των ρευματολόγων. Αυτά κι άλλα πολλά θα συζητηθούν στην εκδήλωση της 12ης Νοεμβρίου στα Χανιά.
Oμιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο κος Γιάννης Καλλιτσάκης, ρευματολόγος, και η κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, πρόεδρος Σ.Ρ.Κ. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη των εταιριών Φαρμασέρβ-Λίλλυ και UCB A.E., καθώς και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

17.30–17.40: Εισαγωγή από εκπρόσωπο του Σ.Ρ.Κ., Ελπίδα Τζιγκουνάκη-Τσουρλιδάκη, μέλος Δ.Σ. Σ.Ρ.Κ.
17.40–17.50: «Αξονική σπονδυλίτιδα – το φορτίο της νόσου για τον ασθενή», Κατερίνα Κουτσογιάννη, πρόεδρος Σ.Ρ.Κ.
17.50-18.30: «Αξονική Σπονδυλίτιδα. Συμπτώματα, διάγνωση, αντιμετώπιση», Γιάννης Καλλιτσάκης, ρευματολόγος
18.30-19.30: Ερωτήσεις – συζήτηση

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επικοινωνία:
τηλ. 6972540333 | email: sylogosreum.crete@gmail.com».

