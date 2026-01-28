Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού: «Συνέχιση αγώνα με όλα τα νόμιμα μέσα»

1 από 3

Για συνέχιση του αγώνα «με όλα τα νόμιμα μέσα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA).

Παράλληλα «καλεί τον Δήμαρχο Χανίων και την ηγεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) να ανακαλέσουν άμεσα και δημόσια τις συκοφαντικές δηλώσεις που έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον πολιτών, οι οποίοι ασκούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους να αγωνίζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ζητούν την αλλαγή χωροθέτησης του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων, το οποίο κατασκευάζεται μόλις 20 μέτρα από το χειμέριο κύμα στην Παχιά Άμμο, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρει:

«Τελευταίο απαράδεκτο «επίτευγμα» αποτελεί ο ισχυρισμός του Δημάρχου Χανίων στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι —που, όπως είπε, αφού εξάντλησαν τη νομική οδό και είδαν ότι η ελληνική δικαιοσύνη και τα νομικά τους επιχειρήματα δεν αρκούσαν— προκάλεσαν φθορές στο εργοτάξιο, σκίζοντας λάστιχα και προκαλώντας ζημιές, αφήνοντας σαφείς αιχμές και φωτογραφίζοντας με προφανή τρόπο μέλη του κινήματος πολιτών.

Την ίδια στιγμή, τα συνεργεία του έργου επιδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση προς το προστατευόμενο παράκτιο οικοσύστημα, αφήνοντας λάστιχα και βαρύ εξοπλισμό πάνω στα προστατευόμενα κρινάκια της θάλασσας και σε άλλα φυτά της αμμοθινικής βλάστησης, ενώ με τα οχήματα τους πατούν επανειλημμένα πάνω σε αυτά. Επίσης σήμερα ξεκίνησαν πάλι να διοχετεύουν εργοταξιακά απόβλητα στην ακτή και στην θάλασσα αγνώστου ποιότητας. Υποτίθεται ότι το νερό θα έπρεπε να βγαίνει διαυγές μετά τους όρους που έχει θέσει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία τους υποχρεώνει μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν σίτες για την κατά το δυνατόν καλύτερη φίλτρανση των υδάτων πριν τη διάθεσή τους στη θάλασσα και επισημάνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η εναπόθεση ιζήματος στη βραχώδη ακτή.

Eάν πράγματι έγιναν δολιοφθορές τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Ανυπόστατοι υπαινιγμοί και γενικευμένες κατηγορίες χωρίς στοιχεία υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο και προσβάλλουν τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Καλούμε τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΧ να σταθούν στο ύψος της θεσμικής τους ευθύνης, να προχωρήσουν άμεσα σε δημόσια ανάκληση και αποκατάσταση της αλήθειας και να πάψουν κάθε μορφή δυσφήμησης ενεργών πολιτών. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε παράνομος ούτε ύποπτος — είναι δικαίωμα και υποχρέωση της κοινωνίας.

Ο δίκαιος αυτός αγώνας θα συνεχιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, καθώς πέρα από τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας: το έργο κατασκευάζεται σε ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς να έχει προηγηθεί παραχώρηση για τον συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς διαβούλευση με τους κατοίκους και χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Δήμαρχος Χανίων θα έπρεπε να ασχοληθεί με τη δεδομένη κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας και όχι να εκτοξεύει ανυπόστατες συκοφαντίες κατά ενεργών πολιτών».