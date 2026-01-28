menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού: «Συνέχιση αγώνα με όλα τα νόμιμα μέσα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για συνέχιση του αγώνα «με όλα τα νόμιμα μέσα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA).

Παράλληλα «καλεί τον Δήμαρχο Χανίων και την ηγεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) να ανακαλέσουν άμεσα και δημόσια τις συκοφαντικές δηλώσεις που έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον πολιτών, οι οποίοι ασκούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους να αγωνίζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ζητούν την αλλαγή χωροθέτησης του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων, το οποίο κατασκευάζεται μόλις 20 μέτρα από το χειμέριο κύμα στην Παχιά Άμμο, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρει:

«Τελευταίο απαράδεκτο «επίτευγμα» αποτελεί ο ισχυρισμός του Δημάρχου Χανίων στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι —που, όπως είπε, αφού εξάντλησαν τη νομική οδό και είδαν ότι η ελληνική δικαιοσύνη και τα νομικά τους επιχειρήματα δεν αρκούσαν— προκάλεσαν φθορές στο εργοτάξιο, σκίζοντας λάστιχα και προκαλώντας ζημιές, αφήνοντας σαφείς αιχμές και φωτογραφίζοντας με προφανή τρόπο μέλη του κινήματος πολιτών.
Την ίδια στιγμή, τα συνεργεία του έργου επιδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση προς το προστατευόμενο παράκτιο οικοσύστημα, αφήνοντας λάστιχα και βαρύ εξοπλισμό πάνω στα προστατευόμενα κρινάκια της θάλασσας και σε άλλα φυτά της αμμοθινικής βλάστησης, ενώ με τα οχήματα τους πατούν επανειλημμένα πάνω σε αυτά. Επίσης σήμερα ξεκίνησαν πάλι να διοχετεύουν εργοταξιακά απόβλητα στην ακτή και στην θάλασσα αγνώστου ποιότητας. Υποτίθεται ότι το νερό θα έπρεπε να βγαίνει διαυγές μετά τους όρους που έχει θέσει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία τους υποχρεώνει μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν σίτες για την κατά το δυνατόν καλύτερη φίλτρανση των υδάτων πριν τη διάθεσή τους στη θάλασσα και επισημάνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η εναπόθεση ιζήματος στη βραχώδη ακτή.
Eάν πράγματι έγιναν δολιοφθορές τις καταδικάζουμε απερίφραστα.  Ανυπόστατοι υπαινιγμοί και γενικευμένες κατηγορίες χωρίς στοιχεία υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο και προσβάλλουν τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Καλούμε τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΧ να σταθούν στο ύψος της θεσμικής τους ευθύνης, να προχωρήσουν άμεσα σε δημόσια ανάκληση και αποκατάσταση της αλήθειας και να πάψουν κάθε μορφή δυσφήμησης ενεργών πολιτών. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε παράνομος ούτε ύποπτος — είναι δικαίωμα και υποχρέωση της κοινωνίας.
Ο δίκαιος αυτός αγώνας θα συνεχιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, καθώς πέρα από τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας: το έργο κατασκευάζεται σε ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς να έχει προηγηθεί παραχώρηση για τον συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς διαβούλευση με τους κατοίκους και χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Δήμαρχος Χανίων θα έπρεπε να ασχοληθεί με τη δεδομένη κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας και όχι να εκτοξεύει ανυπόστατες συκοφαντίες κατά ενεργών πολιτών».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum