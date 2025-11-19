Σύλλογος καταστηματαρχών Καλυβών: Επιπτώσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα από τον Ν. 5092/2024

Για σημαντικές διαφοροποιήσεις και ασυνέπειες, που επιφέρουν επιπτώσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα, από την εφαρμογή του νόμου Ν. 5092/2024 που έχει ουσιαστικά «παγώσει» σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, κάνει λόγο σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος Καταστηματαρχών κι Επιχειρήσεων Καλυβών, αναδημοσιεύοντας σχετικό άρθρο της Καθημερινής.

Το άρθρο αναφέρει τα εξής:

«Η πολιτεία δίνει για ακόμη μία φορά «συγχωροχάρτι» στις παρανομίες στους αιγιαλούς. Με τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε δήμους να νομιμοποιήσουν παράνομες κατασκευές (λ.χ. προβλήτες, μπαζώματα), προκειμένου αυτά να μισθώνονται σε καφετέριες και ταβέρνες δίπλα στο κύμα.

Η τροπολογία περιλαμβάνει και αναστολή όλων των κυρώσεων, όπως επιβολή σφράγισης και πρόστιμα, «φωτογραφίζοντας» τις περιοχές της Μαγνησίας όπου πρόσφατα έγιναν έλεγχοι από τις κτηματικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στην τροπολογία, η πολιτεία αντιλαμβάνεται τις παράνομες κατασκευές των δήμων στους αιγιαλούς ως παράγοντα που «επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της χώρας».

Για να «αποκατασταθεί» η κατάσταση δίνεται εκ νέου στους δήμους η δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις παράνομες κατασκευές στον αιγιαλό (οι οποίες κατασκευάστηκαν πριν από το 2011) μέσω της υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή μιας υπεύθυνης δήλωσης (ονομάζεται πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις), διαδικασία που βέβαια δεν εξετάζει επί της ουσίας τη ζημιά που προκαλείται στον παράκτιο χώρο από τις παράνομες κατασκευές.

Η σχετική δυνατότητα είχε δοθεί συλλήβδην στους δήμους και στον ΕΟΤ το 2019 (ν. 4607), με αρχική προθεσμία δύο ετών. Μέσα από τρεις διαδοχικές παρατάσεις, η προθεσμία για τους δήμους έφτασε τον Απρίλιο του 2024.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πηγές του υπ. Οικονομικών, πολλοί δήμοι εξακολουθούσαν να μην έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία, βασιζόμενοι στην απουσία ελέγχων από την πολιτεία. Να σημειωθεί ότι οι παράνομες κατασκευές μπορεί να έχουν γίνει και από ιδιώτες (λ.χ. η κατασκευή μέσω «μπαζώματος» μιας προβλήτας για τραπεζοκαθίσματα μπροστά από ταβέρνες), ωστόσο η διαδικασία δίνει το δικαίωμα στους δήμους να παρέμβουν και να τις νομιμοποιήσουν σαν να ήταν δικές τους.

Δίνεται η δυνατότητα σε δήμους να νομιμοποιήσουν παράνομες κατασκευές, προκειμένου αυτές να μισθώνονται «για απλή χρήση».

Με τη νέα ρύθμιση, λοιπόν, η δυνατότητα αυτή επαναφέρεται μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ως «τελευταία ευκαιρία». Οι παράνομες κατασκευές μπορούν μετά την αδειοδότησή τους να μισθωθούν «για απλή χρήση», δηλαδή για ομπρελοκαθίσματα, τραπεζοκαθίσματα κ.λπ.

Η τροπολογία δείχνει να «φωτογραφίζει» τη Μαγνησία για δύο λόγους:

Πρώτον, στην περιοχή πρόσφατα σφραγίστηκαν μετά από ελέγχους ψαροταβέρνα που βρίσκεται σε ένα τέτοιο «μπάζωμα» της ακτής και κάποια άλλα καταστήματα και επιβλήθηκαν πρόστιμα – η τροπολογία έρχεται να αναστείλει κάθε κύρωση μετά την έναρξη της διαδικασίας νομιμοποίησης.

Δεύτερον, το Επιμελητήριο Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία η εν λόγω τροπολογία «δίνει τέλος στην αγωνία εκατοντάδων επαγγελματιών και εργαζομένων του νομού Μαγνησίας», ενώ η αναστολή των προστίμων δίνει ανάσα «σε επιχειρήσεις της Ν. Αγχιάλου, των Αλυκών Βόλου, του Καντήραγα, του Αλμυρού και της Ζαγοράς». Επιχαίρει, δε, εκτιμώντας ότι η τροπολογία ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης του Επιμελητηρίου προς την κυβέρνηση.

Την οργή τους για την πραγματοποίηση ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων είχαν εκφράσει και ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, καθώς και τοπικοί βουλευτές όλων των παρατάξεων.”

Όπως επισημαίνεται σχετικά:

«Επιπλέον, έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις από βουλευτές αυτών των περιοχών, καθώς και πρωτοβουλίες από επιμελητήρια και δήμους, με στόχο την αναστολή

ή επανεξέταση της εφαρμογής του νόμου ώστε να προστατευθούν οι τοπικές οικονομίες.

Αντιθέτως, στη δική μας περιοχή παρατηρούμε πρακτικές που λειτουργούν εις βάρος οικογενειακών επιχειρήσεων και τουριστικών μονάδων, σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός ανακάμπτει δυναμικά και η τοπική οικονομία βρίσκεται σε ανοδική τροχιά.

Ο Σύλλογος καλεί τους αρμόδιους φορείς να τοποθετηθούν άμεσα και ζητά να διασφαλιστεί ενιαία, δίκαιη και ισότιμη εφαρμογή του νόμου.

Τέλος, τίθεται εύλογα το ερώτημα:

Ποιος ωφελείται όταν τίθεται σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής μας και των επιχειρήσεών της;

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα, διεκδικώντας ισονομία και προστασία της τοπικής οικονομίας».