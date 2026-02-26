menu
16.4 C
Chania
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: «Σώστε τον Λόφο Καστέλλι»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κάλεσμα στα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων να μην συναινέσουν στην αλλαγή χρήσης του ιστορικού κτηρίου της πρώην Μεραρχίας στο λόφο Καστέλλι Χανίων, απευθύνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων .
Αναλυτικά σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
Σήμερα Πέμπτη 26/2/2026 εισάγεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων το θέμαΈγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης σε παραδοσιακό ξενοδοχείο ΑΑ τάξης των τριών κτηρίων (των παλιών στρατώνων, των παλιών φυλάκων και του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της V Μεραρχίας) που βρίσκονται στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης με μισθωτή την εταιρεία «Belvedere ΕΠΕ»”. Συζητείται δηλαδή η αλλαγή χρήσης, ώστε να μετατραπεί σε πανάκριβο ξενοδοχείο ένα δημόσιο ιστορικό κτίριο, στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου και της παραδοσιακής πόλης των Χανίων!

Όπως έχουμε επισημάνει ξανά, τα πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν τον λόφο Καστέλι ως τον πρωιμότερο και σημαντικότερο πυρήνα ανθρώπινης παρουσίας στη Δυτική Κρήτη. Η ανασκαφική έρευνα τεκμηρίωσε ότι εδώ βρισκόταν μια εγκατάσταση ήδη από το τέλος της νεολιθικής εποχής και αργότερα η έδρα της μινωικής διοίκησης, φέρνοντας στο φως ένα ανάκτορο και εξαιρετικής σημασίας ευρήματα, ενώ η ανασκαφή συνεχίζεται και η θέση έχει ακόμα να δώσει πλούτο πληροφοριών για το παρελθόν.

Αλλά και κατά τους ιστορικούς χρόνους, στην πρώτη προχριστιανική χιλιετία, στην πρώτη και δεύτερη βυζαντινή περίοδο, την ενετοκρατία, την τουρκοκρατία και τα νεότερα χρόνια, στο λόφο Καστέλι βρισκόταν μια οχυρωμένη ακρόπολη (με οικοδομικό υλικό και από την αρχαία πόλη). Εδώ βρίσκονται η μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση του μεταγενέστερου ενετικού καθεδρικού ναού, το μέγαρο του Ρέκτορα, το οθωμανικό κονάκι του Πασά και το διοικητήριο από τον εξώστη του οποίου ο τότε πρίγκιπας Αρμοστής Γεώργιος κήρυξε το 1898 την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας με πρωτεύουσα τα Χανιά. Αυτό το τελευταίο κτήριο αποτέλεσε την έδρα της διοίκησης του Ελληνικού Κράτους από το 1913, όταν η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα.

Η κήρυξη του ιστορικού κτηρίου της πρώην Μεραρχίας Κρητών από το Υπουργείο Πολιτισμού, με γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ, το 2018 ως μνημείου «καθώς αποτελεί τοπόσημο της πόλης των Χανίων», που «η διατήρησή του συμβάλλει στην τεκμηρίωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της πόλεως των Χανίων στα τέλη του 19ου αιώνα και κατά συνέπεια εμπλουτίζει το πολιτιστικό απόθεμά της» ήταν η επικύρωση του μνημειακού χαρακτήρα αυτού του κτιρίου και είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για την ουσιαστική αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του. Είναι φανερό, πως αυτού του είδους την πολιτισμική, πνευματική και δημόσια αξιοποίηση του λόφου επιθυμεί η συντριπτική πλειονότητα των Χανιωτών.

Άλλωστε, για αυτήν ουσιαστικά παραχωρήθηκε ο χώρος το 1986 στο (νεοσύστατο τότε) Πολυτεχνείο Κρήτης (με μεταφορά χρηματικού ποσού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ιδρύματος), προκειμένου να αποτελέσει μοχλό πολύπλευρης ανάπτυξης.

Αντί για αυτή την χρήση, δυστυχώς, βλέπουμε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό Ίδρυμα να πρωτοστατεί στην ιδιωτική εκμετάλλευση αυτού του ιστορικού χώρου για όφελος μιας εταιρείας και όχι για το κοινό καλό, για το οποίο του παραχωρήθηκε. Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη γίνεται συζήτηση για το πώς θα μπει φραγμός στην άκρατη τουριστικοποίηση, το Πολυτεχνείο Χανίων επιθυμεί να μετατρέψει σε ακριβό ξενοδοχείο ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της παλιάς πόλης. Απορεί κανείς πώς εξαφανίζεται ο εκπαιδευτικός, κοινωνικός και πολιτιστικός χαρακτήρας του δημόσιου πανεπιστημίου και γιατί μετατρέπεται σε μεταπράτη και μεσίτη!

Ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο εγχείρημα της τουριστικής υπερεκμετάλλευσης των κηρυγμένων μνημείων στον λόφο Καστέλι Χανίων. Καλούμε τα μέλη του ΚΣΝΜ να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, να βάλουν φραγμό στην ιδιωτική χρήση ενός δημόσιου μνημείου, να διαφυλάξουν τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και να αρνηθούν την σκανδαλώδη αλλαγή χρήσης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum