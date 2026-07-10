Σύλληψη και στα Χανιά για τον θάνατο της Β. Νέστορα

Σε εξέλιξη είναι, όπως μεταδίδει το ertnews.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στα Χανιά τα ξημερώματα της Παρασκευής συνελήφθη μία γυναίκα η οποία ως μόνιμο τόπο κατοικίας έχει τη Θεσσαλονίκη.

* φωτ. αρχείου