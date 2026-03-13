Σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα: Σε τροχόσπιτο στο Μαράθι έμενε ο συλληφθείς

1 από 3

Σε τροχόσπιτο κοντά στη αμερικανική βάση (φωτ.) στο Μαράθι διέμενε ο Πολωνός υπήκοος ο οποίος συνελήφθη χθες για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος χθες το βράδυ βρίσκονταν στην Ασφάλεια όπου και ανακρινόταν.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, η αστυνομία είχε συλλάβει στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» και έναν 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος επίσης κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα ενώ για τον ίδιο λόγο είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι και είχε προφυλακιστεί ένας 26χρονος Αζέρος.