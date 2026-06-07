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Κυριακή, 7 Ιουνίου, 2026
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Σύλληψη για Χαμάς: Ζούσε δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και δούλευε σε ξενοδοχείο ο 37χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σχεδόν δύο χρόνια ζούσε και εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερη βαρύτητα που φέρνει την Κρήτη στο επίκεντρο των εξελίξεων για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 37χρονος διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη και, κατά πληροφορίες από τοπικές πηγές, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να προκαλεί την παραμικρή υποψία στο περιβάλλον όπου κινούνταν.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε από την Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με υπόπτους για τρομοκρατία προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο.

Ακολούθησε διακριτική επιχείρηση εντοπισμού και ταυτοποίησης του στόχου, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας. Ο 37χρονος συνελήφθη χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαρροή ή αναστάτωση σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Την υπόθεση χειρίζονται από κοινού η ΕΥΠ και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές επιχειρούν να “χαρτογραφήσουν” τις επαφές, τις μετακινήσεις και τη δραστηριότητα του 37χρονου κατά το διάστημα παραμονής του στην Κρήτη, εξετάζοντας παράλληλα όλα τα ευρήματα που κατασχέθηκαν στην κατοχή του.

Στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει κάρτες τηλεφωνίας, ηλεκτρονικές συσκευές, ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής του και κάθε στοιχείο που ενδεχομένως μπορεί να φωτίσει το εύρος των διασυνδέσεών του και τον ακριβή ρόλο που φέρεται να διαδραμάτιζε.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε «όραμα» στο πεδίο της τρομοκρατικής δράσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Hamas, με λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών». Πρόκειται για μια διατύπωση που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και καταδεικνύει τα αυξημένα αντανακλαστικά των ελληνικών Αρχών σε μια περίοδο που για την Κρήτη είναι ιδιαιτέρως “ευαίσθητη” με την τουριστική κίνηση.

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