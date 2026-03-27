Σύλληψη δύο εργαζομένων σε κατάστημα αισθητικής για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής στη Θεσσαλονίκη καταγγέλθηκαν από 19χρονο πελάτη για ανάρμοστες πράξεις.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η καταγγελία του νεαρού, με καταγωγή από την Ουκρανία, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν – χθες το μεσημέρι – οι δύο εργαζόμενοι, 41 και 38 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.