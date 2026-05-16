Σύλληψη 68χρονης για απάτη

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη πρωινές ώρες της 13-5-2026 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 68χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -11- ετών, για το αδίκημα της συνέργειας σε απάτη, το περιουσιακό όφελος και η ζημιά της οποίας υπερβαίνουν το ποσό των -272.000- ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η 68χρονη, μαζί με δύο συνεργούς, διέπραξε απάτη σε βάρος πολίτη και Δήμου της Αττικής καθώς παριστάνοντας ότι τυγχάνουν ιδιοκτήτες οικοπέδου ιδιοκτησίας του εν λόγω Δήμου, έπεισαν τον πολίτη να τους παραδώσει χρηματικό ποσό άνω των -270.000- ευρώ για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.