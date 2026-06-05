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Σύλληψη 62χρονου για πορνογραφία ανηλίκων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στη σύλληψη 62χρονου στο Περιστέρι για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες είχαν στόχο τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται στη διακίνηση και διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου και εντοπίστηκε η κατοικία του. Ακολούθησε έρευνα το πρωί της 3ης Ιουνίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και κάρτα μνήμης τύπου microSD.

Κατά την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

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