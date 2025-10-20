Σύλληψη 40χρονου για ενδοοικογενειακή βία – Είχε σπίτι του από πιστόλια έως αεροβόλα

Συνελήφθη χθες (19.10.2025) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 34χρονης ημεδαπής από τον 40χρονο, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, συνελήφθη ο ημεδαπός και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ανευρέθηκαν:

• -3- πιστόλια

• -2- περίστροφα

• -1- κυνηγετικό όπλο

• -1- αεροβόλο όπλο

• -12- γεμιστήρες

• -1.547- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου

• -1- μαχαίρι

Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»