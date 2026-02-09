Σύλληψη 25χρονου στην Πύλο – Χτύπησε τον κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα!

Ενας 25χρονος πλάκωσε στο ξύλο τον κουρέα που τον είχε κουρέψει λίγο νωρίτερα, επειδή δεν του άρεσε το… κούρεμα!

Το απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό που έγινε γνωστό σήμερα Δευτέρα, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Πύλο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα: “Ελευθερία” της Καλαματάς, «ο 25χρονος, Αλβανικής υπηκοότητας που διαμένει στην Πύλο πήγε να κουρευτεί το πρωί του Σαββάτου σε κουρείο και αφού τελείωσε το κούρεμα πλήρωσε κανονικά και έφυγε δίχως να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο…

Λίγη ώρα αργότερα όμως επέστρεψε στο κουρείο και άρχισε να βρίζει τον 51χρονο κουρέα για ασήμαντη αφορμή και του επιτέθηκε με ένα γκλοπ, χτυπώντας ευτυχώς ελαφρά στο χέρι.

Μάλιστα καθώς αποχωρούσε προκάλεσε φθορές με το γκλοπ στο αυτοκίνητο του 51χρονου, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύλου συνέλαβαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας τον 25χρονο Αλβανό στην Πύλο, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο νεαρός είπε στους αστυνομικούς πως επιτέθηκε στον κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα που του είχε κάνει, ενδεχομένως ακούγοντας και σχετικά σχόλια από φίλους του, και επειδή είχε περίεργη συμπεριφορά απέναντι του!».