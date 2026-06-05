Σύλληψη 20χρονου για επικίνδυνη οδήγηση στα Χανιά – ΕΛ.ΑΣ.: «Εκανε επίδειξη ικανοτήτων»

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (04.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Χανίων 20χρονος κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό ενώ εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση.

Βεβαιώθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα».

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.