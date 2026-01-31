menu
17.4 C
Chania
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ηράκλειο και Λασίθι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνελήφθησαν  χθες (30.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερις Ελληνες  και ένας  αλλοδαπός  και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα Ελληνα, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου,  πραγματοποιήθηκαν  έρευνες σε οικίες ημεδαπών    κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, ζυγαριά, τέσσερεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την  Υποδιεύθυνση  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Στο μεταξύ, συνελήφθησαν χθες (30.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, δυο (2) Ελληνες (19 και 35 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 5,2 γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσό 85 ευρώ.
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum