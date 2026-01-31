Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ηράκλειο και Λασίθι

Συνελήφθησαν χθες (30.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερις Ελληνες και ένας αλλοδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα Ελληνα, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, ζυγαριά, τέσσερεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Στο μεταξύ, συνελήφθησαν χθες (30.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, δυο (2) Ελληνες (19 και 35 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 5,2 γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσό 85 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.