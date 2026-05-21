Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα στο Ρέθυμνο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς τους Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τρεις ημεδαποί και αλλοδαπός κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και μετά από πληροφορίες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, απογευματινές ώρες χθες (20.05.2026) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ,εντοπίσθηκαν δύο ημεδαποί (34 και 23 ετών) και 25χρονος αλλοδαπός κατά το χρόνο που παραλάμβαναν αντικείμενο που είχε τοποθετήσει 25χρονος ημεδαπός σε υπαίθριο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) και ακινητοποιήθηκαν.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :
• -56- γραμμάρια κοκαΐνης
• -1,7- γραμμάρια κάνναβης
• Χρηματικό ποσό -220- ευρώ και -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους καθώς και στην οικία του 25χρονου ημεδαπού ,πρωινές ώρες σήμερα (21.05.2026), με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συνολικά :
• -8,1- γραμμάρια κάνναβης
• Χρηματικό ποσό -10.150- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων
• Σπρέι πιπεριού

Επίσης κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

