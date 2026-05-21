Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς τους Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τρεις ημεδαποί και αλλοδαπός κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και μετά από πληροφορίες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, απογευματινές ώρες χθες (20.05.2026) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ,εντοπίσθηκαν δύο ημεδαποί (34 και 23 ετών) και 25χρονος αλλοδαπός κατά το χρόνο που παραλάμβαναν αντικείμενο που είχε τοποθετήσει 25χρονος ημεδαπός σε υπαίθριο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) και ακινητοποιήθηκαν.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -56- γραμμάρια κοκαΐνης

• -1,7- γραμμάρια κάνναβης

• Χρηματικό ποσό -220- ευρώ και -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους καθώς και στην οικία του 25χρονου ημεδαπού ,πρωινές ώρες σήμερα (21.05.2026), με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -8,1- γραμμάρια κάνναβης

• Χρηματικό ποσό -10.150- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων

• Σπρέι πιπεριού

Επίσης κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης»