Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Στη σύλληψη ενός 28χρονου στο Ρέθυμνο και ενός 26χρονου στο Ηράκλειο για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά στο Ρέθυμνο όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «συνελήφθη χθες (11.03.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης»

Σχετικά με το Ηράκλειο, όπως έγινε γνωστό «συνελήφθη, χθες (11.03.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου 26χρονος αλλοδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην οικία του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -107,58- γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -530- ευρώ προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου»