Συγκράτηση τιμών στο ρεύμα, επιδοτήσεις και πλαφόν στα υγρά καύσιμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η σταθερότητα στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το Μάιο, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, αντικατοπτρίζει αφενός την υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών που συγκράτησε τις τιμές χονδρικής, αφετέρου την εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗ και άλλων προμηθευτών που συνεχίζεται και τον επόμενο μήνα.

Η εικόνα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά τους τελευταίους, παρά τη διεθνή κρίση και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, είναι ότι οι τιμές χονδρικής παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Capital, tον Απρίλιο μέχρι στιγμής η μέση τιμή κυμαίνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τον Μάρτιο η τιμή ήταν 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου κυμάνθηκε μεταξύ 106 και 110 ευρώ και πέρυσι το Μάρτιο ήταν 106 ευρώ. Αιτίες για τη συγκράτηση των τιμών είναι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της εποχής (υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες και χαμηλή ζήτηση) και η αυτοσυγκράτηση της πλειονότητας των προμηθευτών κατά τον καθορισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Σε επίπεδο λιανικής η κυριότερη εξέλιξη είναι η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια που ενισχύθηκε το 2025. Στο τέλος του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 1,65 εκατ. μετρητές είχαν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια, έναντι 867 χιλ. τον Ιανουάριο εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από τις όποιες ανατιμητικές τάσεις ήθελε προκύψουν.

Ο συνδυασμός της εικόνας χονδρικής και λιανικής είναι ο λόγος για τον οποίο επί του παρόντος δεν τέθηκε ζήτημα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης οπότε οι τιμές είχαν φθάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Αντίθετα στα υγρά καύσιμα, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όπως και η αβεβαιότητα για τη διαμόρφωσή τους το προσεχές διάστημα καθώς οι διεθνείς τιμές κινούνται σε επίπεδα – ρεκόρ τετραετίας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που ξεπέρασε τα 2,07 ευρώ το λίτρο στις αρχές Απριλίου τώρα κυμαίνεται κοντά στα 2 ευρώ ενώ το ντίζελ κίνησης που είχε υπερβεί και τα 2,1 ευρώ το λίτρο, έχει υποχωρήσει κάτω από 1,9 ευρώ, με τη συνδρομή τόσο της κρατικής επιδότησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο που θα συνεχιστεί και τον Μάιο, όσο και του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους χονδρικής και λιανικής.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

