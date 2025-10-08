Συγκοµιδή του πράσινου χρυσού

Η συγκοµιδή έχει ήδη αρχίσει αλλά η ποιότητά του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η αλυσίδα παραγωγής δεν πρέπει να διαρραγεί σε καµία των περιπτώσεων, σε άψογη συνεργασία µεταξύ παραγωγού και ελαιουργείου, το παραγόµενο προϊόν πρέπει να είναι αψεγάδιαστο και να έχει µια γευστική αρµονία µεταξύ του φρουτώδoυς πικρού και πικάντικο χωρίς κάποιο ελάττωµα.

• Τοπικές ποικιλίες ελιάς: Η κάθε ποικιλία ελιάς δίνει διαφορετικά αρώµατα, γεύσεις και επίπεδα φαινολών. Παλιότερα η κυρίαρχη ποικιλία ελιάς στη Κρήτη ήταν η τσουνάτη, που οι ρίζες της είναι παλιότερες της ιστορίας, αν η συγκοµιδή της πραγµατοποιηθεί νωρίς έχει υψηλά τα γευστικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας µε το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο να βρίσκονται σε πλήρη αρµόνια. Πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια, στη ανάδειξη της ποικιλίας είναι ο κ. Ευτύχης Ανδρουλάκης µε το ελαιόλαδο “Pamako” που πρώτος ανάδειξε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της ποικιλίας. Σήµερα πωλείται το συγκεκριµένο ελαιόλαδο µε υγειοπροστατευτικές ιδιότητες και όχι µόνο. Μετά ακολούθησαν και άλλοι.

Σήµερα, κυρίαρχη ποικιλία είναι Κορωνέικη µε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, πλούσια σε φαινόλες µε έντονα φρουτώδες, πικρό, και πικάντικο.

Το ελαιόλαδο Grand Cru του 2023 πρώιµης συγκοµιδής, της εταιρείας Terra Creta, είχε βραβευθεί µε το χρυσό µετάλλιο ως το καλύτερο ελαιόλαδο παγκοσµίως της ποικιλίας Κορωνέικο, αποσπώντας κάθε χρόνο βραβεύσεις και διάφορα µετάλλια.

Το Ρέθυµνο έχει άλλη µια ποικιλία ελιάς, τη χονδρολιά, µε πολύ µικρή παραγωγή, πλούσια σε φαινόλες, έντονα φρουτώδης, πικρή και πικάντικη.

Τα τελευταία χρόνια παράγεται και τυποποιείται το λάδι της άγριας ελιάς µε ένα αρκετά ενδιαφέρον, ιδιαίτερο γευστικό αποτέλεσµα.

• Παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου είναι οι εξής: Η περίοδος συγκοµιδής ( πρώιµη ή όψιµη) καθορίζει το άρωµα (πικρό και το πικάντικο). Απαραίτητη προϋπόθεση ο καρπός να είναι χωρίς ασθένειες και ο παραγωγός να ακολουθήσει της σωστές πρακτικές συγκοµιδής και µεταφοράς στο ελαιουργείο. Στο Ελαιοτριβείο η ελαιοποίηση πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών σε καθαρά µηχανήµατα, µε ψυχρή εκθλιψη κάτω από 27 βαθµούς Κελσίου.

Η οξύτητα καθορίζεται από την ποιότητα του καρπού και την απαιτούµενη προσοχή του ελαιουργείου.

Αποθήκευση: σαν ένας φυσικός χυµός του καρπού της ελιάς πρέπει να προστατεύεται από το φως, το οξυγόνο, να µένει µακριά από εστίες θερµότητας. Ιδανικά φυλάσσεται σε ανοξείδωτες δεξαµενές, σε σκούρα µπουκάλια, και σε δροσερό χώρο. Για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο πρέπει η οξύτητα να είναι κάτω από 0.8 βαθµούς. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι αψεγάδιαστα, χωρίς οποιοδήποτε γευστικό ελάττωµα, και να ισορροπούν το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο. Η γευστική αρµονία είναι ένα σηµάδι ποιότητας. Σηµαντικός παράγοντας σχετικά µε την ποιότητα είναι η περίοδος κατά την οποία γίνεται η συγκοµιδή, επιδρώντας θετικά ή αρνητικά

• Πρώιµη συγκοµιδή Σεπτέµβριος – Νοέµβριος: Ο καρπός είναι ακόµα πράσινος, το ελαιόλαδο έντονα φρουτώδες, πικρό και πικάντικο. Υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες και αντιοξειδωτικά, µε απόδοση σε λάδι χαµηλότερη

• Κανονική περίοδος συγκοµιδής Νοέµβριος – ∆εκέµβριος: Ο καρπός αρχίζει να µαυρίζει. Λάδι πιο ισορροπηµένο, ήπιο σε γεύση, λιγότερο πικρό, πικάντικο και αρωµατικό. Καλύτερη απόδοση σε λάδι αλλά µειωµένο σε φαινόλες και αντιοξειδωτικά

• Όψιµη συγκοµιδή Ιανουάριος Φεβρουάριος: Ο καρπός είναι πλήρως ώριµος mε λάδι πιο γλυκό, ήπιο, µε χαµηλότερη ένταση αρωµάτων, µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση καρπού – ελαιόλαδου, µικρότερη αντοχή στην οξείδωση.

*Ο Γιάννης Αποστολάκης

είναι µέλος στο ∆ίκτυο Κρητικής Γαστρονοµίας.