menu
20.1 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Συγκλονιστική υποδοχή του Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο από φιλάθλους της Παρτιζάν (vid)

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μεγάλος αριθμός φιλάθλων της Παρτιζάν συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου αναμένοντας την άφιξη του αεροσκάφους από την Αθήνα με επιβάτη τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.
Στόχος των συγκεντρωμένων φιλάθλων των «ασπρόμαυρων» είναι να του δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους και να τον πείσουν ν’ αποσύρει την παραίτησή του, να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν.

Δεκάδες δημοσιογράφοι, κάμερες, ακόμη και τρομπετίστες βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» για να κάνουν τον «Ζοτς» ν’ αλλάξει γνώμη.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε παραμείνει στην Αθήνα, μετά τη βαριά ήττα της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό, την περασμένη Τρίτη (25/11), καθώς έχει πολλούς φίλους από τα δεκατρία χρόνια που καθοδηγούσε την «πράσινη αυτοκρατορία» των αδελφών Γιαννακόπουλων.

Εδώ από την Ελλάδα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαϊλοβιτς, πριν υποβάλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το ρεκόρ 4-9 στη Euroleague, στις πρώτες 13 αγωνιστικές.

Και στην Ελλάδα έμαθε πως το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα (27/11) να μην κάνει δεκτή την παραίτησή του, και εάν τελικά πειστέι να την αποσύρει, η διοίκηση θα τον αφήσει να έχει πλήρη ελευθερία και βούληση ως προς το ποιους να διώξει, εάν δεν φάνηκαν αντάξιοι της εμπιστοσύνης του, αλλά ακόμη και ν’ αντικαταστήσει ολόκληρη την ομάδα, εάν κρίνει πως αυτό θα χρειαστεί.

Η πτήση Αθήνα-Βελιγράδι ήταν αρχικά προγραμματισμένη ν’ αφιχθεί στο Βελιγράδι στις 17:30 σήμερα το απόγευμα, αλλά υπήρξε καθυστέρηση και ο «Ζοτς» προσγειώθηκε στις 18:05.

Περισσότερα από 10 χιλιάδες άτομα παρακολουθούσαν τη συγκεκριμένη πτήση μέσω του “Flight Radar”… και φυσικά οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν φίλαθλοι της Παρτιζάν.

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mozzart Sport (@mozzartsport)

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum