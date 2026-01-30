menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Συγκινητική δωρεά από τη Νέλλη Βαρβεράκη στο Δήμο Ηρακλείου και τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στον Δήμο Ηρακλείου και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίζει η γνωστή συμβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη τη συλλογή-αρχείο στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία της προτομής του ποιητή Γιώργου Σεφέρη από την κορυφαία γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το αρχείο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων βιβλία, φωτογραφίες, προσχέδια, αφίσες και προτομή κεφαλής του Γιώργου Σεφέρη παρέλαβε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και η Προϊσταμένη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στεφανία Τερζάκη.
Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την Νέλλη Βαρβεράκη για την συγκινητική αυτή δωρεά. Όπως δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη: «Είναι πολύ σημαντική η δωρεά της κ. Νέλλης Βαρβεράκη στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και την ευχαριστούμε θερμά».
Υπενθυμίζεται ότι η Νέλλη Βαρβεράκη προχωρά επίσης σε μια σπουδαία δωρεά ακινήτου 4.300 τ.μ. προς το Δήμο Ηρακλείου με στόχο την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, για την οποία συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα του αρχείου :
Α. Μικρός Φάκελος
1. Βιβλίο με τίτλο, «Γιώργος Σεφέρης, 45 χρόνια μετά το Νόμπελ», Ελευθεροτυπία.
2. Βιβλίο με τίτλο «Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και η κριτική μου», του Τίμου Μαλάνου, Πρόσπερος, 1982. [Φέρει αφιέρωση στην Ασπασία Παπαδοπεράκη.]
3. Διαφάνεια που εσωκλείει: α. Επιστολή Ασπασίας Παπαδοπεράκη [9/2001], β. Ομιλία – παρουσίαση μεταλλίου για τον Δ. Μητρόπουλο της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
4. Ταμπλό α΄ με 3 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
5. Ταμπλό β΄ με 2 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
6. Ταμπλό γ΄ με 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.
7. Ταμπλό δ΄ με 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη. [Σημειώσεις Ασπασίας Παπαδοπεράκη πάνω στις 2 φωτογραφίες.]

Β. Μεγάλος Φάκελος
1. Επτά προσχέδια του αναγλύφου του Σεφέρη, καθώς και της αφίσας για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Σεφέρη στη Β.Δ.Β. τον Μάιο του 1987.
2. Μία αφίσα για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου & Σεφέ

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum