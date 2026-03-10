Συγκινητικές στιγμές στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με μεγάλη επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση δεκάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 η εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση: Ωδή στη Γυναίκα», στην Αίθουσα «Ανδρέας & Μαρία Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε όλες τις γυναίκες και σε όσα εκπροσωπούν και προσφέρουν στην κοινωνία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης ως δικαίωμα, συνειδητή επιλογή και στάση ζωής.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ιδιαίτερα ποιοτική μουσική βραδιά, με τη συμμετοχή σημαντικών χορωδιακών σχημάτων και καλλιτεχνών της Κρήτης. Συγκεκριμένα συμμετείχαν το φωνητικό σύνολο «CANTILENA» Χανίων και η εφηβική χορωδία του ωδείου «Ι. Μανιουδάκης», η χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης, η δημοτική Χορωδία Αγίου Νικολάου, η μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου και η μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του μουσικού συγκροτήματος του Γρηγόρη Σαμόλη, ο οποίος παρουσίασε μια σειρά από μαντινάδες αφιερωμένες στις δράσεις πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης, μεταφέροντας μέσα από την κρητική παράδοση το μήνυμα της φροντίδας και της πρόληψης για την υγεία. Οι μαντινάδες του απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και έδωσαν στην εκδήλωση έντονο τοπικό χρώμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης τιμητικές βραβεύσεις για τη συμβολή στην κρητική μουσική παράδοση και στη μουσική παιδεία του τόπου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης βράβευσε τον Γρηγόρη Σαμόλη και τους συνεργάτες του για τη σημαντική συμβολή τους στη διατήρηση και ανάδειξη της κρητικής παράδοσης.

Παράλληλα, για τη συμβολή τους στη μουσική παιδεία της Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε χορωδιακά σύνολα του νησιού. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης βράβευσε τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο πατέρας Κύριλλος Χρυστοφής τη Δημοτική Χορωδία Αγίου Νικολάου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη το Φωνητικό Σύνολο «CANTILENA» Χανίων και την Εφηβική Χορωδία του Ωδείου «Ι. Μανιουδάκης», ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου, ενώ ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης βράβευσαν τη Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Την επιλογή των κειμένων και την αφήγηση της εκδήλωσης επιμελήθηκε η Κατερίνα Χάλκου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα συγκινητικής ατμόσφαιρας.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ημέρα τιμής για τις γυναίκες όλου του κόσμου, για εκείνες που καθημερινά αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Η αποψινή εκδήλωση ήταν μια πραγματική ωδή στη γυναίκα, αλλά και μια συλλογική δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε ως Περιφέρεια Κρήτης να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ενισχύουν τη θέση της γυναίκας και προωθούν την ισότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στρατηγική μας για την πρόληψη, καθώς πίσω από κάθε μαστογραφικό έλεγχο κρύβεται μια ιστορία ζωής και ένα χαμόγελο ελπίδας. Η ισότητα χτίζεται μέσα στην κοινωνία και μέσα από τις καθημερινές νίκες των γυναικών, που μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας σας καλωσορίζουμε σε μια μοναδική και ξεχωριστή βραδιά. Μια βραδιά όπου επιχειρήσαμε να παντρέψουμε τη γνώση, την πρόληψη, τις συμβουλές, την πληροφορία και την υγεία με τη μουσική, τον στίχο και την αφήγηση. Γιατί όλα αυτά έχουν στον πυρήνα τους τη ζωή και φορέας της ζωής είναι η γυναίκα. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μητέρα, στην κόρη, στη φίλη, στην επιστήμονα, στην καλλιτέχνιδα, στην εργαζόμενη, στην αγωνίστρια της καθημερινότητας. Στη γυναίκα που πολλές φορές βλέπει τα δικαιώματά της να καταπατώνται. Κλείνω με έναν στίχο του Οδυσσέας Ελύτης, υπηρετώντας το “Ωδή στη Γυναίκα”, “Πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ’ τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα”.»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης παρείχε ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και την ορθή φροντίδα του δέρματος, ενώ δεκάδες γυναίκες συμμετείχαν στον δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης στο αίθριο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Παράλληλα, στο φουαγιέ της αίθουσας πραγματοποιήθηκε δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από μέλη του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, της εθελοντικής ομάδας «Φίλιος Ζεύς», της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» και της Προνοσοκομειακής Φροντίδας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερες από εκατό γυναίκες, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις πρώτων βοηθειών, ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής»