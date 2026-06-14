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Κυριακή, 14 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Συγκίνηση στο διαθρησκευτικό μνημόσυνο για τα θύματα του «Τάναϊς»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Με προσευχές από Eβραίο , Καθολικό και Ορθόδοξο ιερέα οι τοπικές αρχές και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβουλίου Ελλάδας θυμήθηκαν τα θύματα του “Τάναϊς” – Έλληνες Εβραίους, Κρήτες αντιστασιακούς και Ιταλούς αιχμαλώτους- το απόγευμα της Κυριακής.
Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του “Τάναϊς” στο Κουμ Καπί από τον Ραββίνο Αθηνών, κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν, ιερείς της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και τον πατέρα Λορέντζο της Καθολικής Εκκλησίας Χανίων.
“Το ολοκαύτωμα ξεκίνησε από την ρητορική μίσους στις αρχές της δεκαετίας του ‘ 30, ήλθε η “Νύχτα των Κρυστάλλων ” και ολοκληρώθηκε το κύμα βαρβαρότητας στο Άουσβιτς Μπίρκεναου και στα άλλα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, με το χαμό 6.000.000 Εβραίων ανάμεσα τους και 60.000 Έλληνες Εβραίοι” τόνισε ο γ.γ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας κ. Βίκτωρ Ελιέζερ.
Παράλληλα τόνισε πως ” 82 χρόνια μετά το μίσος εναντίων των Εβραίων δεν σταματάει ποτέ στους Εβραίους , στρέφεται εναντίων κάθε έννοιας πολιτισμού και Δημοκρατίας.” Η Πρέσβης Χρυσούλα Αλειφέρη, Ειδική Απεσταλμένη για θέματα Αντισημιτισμού (Υπουργείο Εξωτερικών) δήλωσε τη συγκίνηση της για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση.
Στα γεγονότα της εποχής, την 9η Ιουνίου 1944, Κρήτες αντιστασιακοί, κυρίως από τα Κεραμειά Χανίων, μαζί με Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου μετά την συνθηκολόγηση τον Σεπτέμβριο του 1943, καθώς και ολόκληρη η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης, η παρουσία της οποίας χρονολογείται από την Ελληνιστική εποχή, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο επιταγμένο ατμόπλοιο «Τάναϊς» που βυθίστηκε από το Βρετανικό υποβρύχιο στο Κρητικό πέλαγος.

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