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Συγκίνηση στην αποχαιρετιστήρια γιορτή του ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Με πολλή χαρά, συγκίνηση και περηφάνια πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η αποχαιρετιστήρια γιορτή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) Χανίων για τη χρονιά 2025-2026.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ήταν «μια χρονιά γεμάτη δράσεις, δημιουργία, εμπειρίες και χαμόγελα έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τις δυνατότητες των μαθητών μας, όταν η κοινωνία στέκεται δίπλα τους.
Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιά, το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Χανίων υλοποίησε πλήθος δράσεων που ανέδειξαν τη σημασία της βιωματικής μάθησης, της εξωστρέφειας και της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία. Σημαντικοί συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια υπήρξαν οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς που στήριξαν έμπρακτα το έργο του σχολείου.
Μέσα από τα βιωματικά περίπτερα που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν επαγγελματικούς τομείς, να παρουσιάσουν δεξιότητες που καλλιέργησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να έρθουν σε επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η ενεργή συμμετοχή τους επιβεβαίωσε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές προοπτικές ένταξης, αυτονομίας και απασχόλησης».
Με την ανακοίνωσή του το σχολείο εκφράζει ευχαριστίες προσωπικές προς όσους παραβρέθηκαν στην αποχαιρετιστήρια γιορτή και συμμετείχαν στις βιωματικές δράσεις.
«Η γιορτή μας αποτέλεσε μια υπενθύμιση ότι όταν το σχολείο συνεργάζεται με την οικογένεια και την κοινότητα, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα που το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Χανίων συνεχίζει να υπηρετεί καθημερινά.
Σας ευχαριστούμε όλους που γίνεστε μέρος του οράματός μας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία· ένα σχολείο που δίνει ευκαιρίες, καλλιεργεί δεξιότητες και χτίζει γέφυρες για το μέλλον των παιδιών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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