Συγκίνηση σε εκδήλωση του “Ορίζοντα” στα Χανιά

Γιάννης Λυβιάκης
Σε μια συγκινητική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης στον Ιστιοπλοικό Ομιλο Χανίων, παρουσιάστηκε η αθλητική παρέα του “Ορίζοντα” και αναδείχτηκε η δύναμη της θέλησης μέσα από τον αθλητισμό και την προσφορά.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους δρομείς, τους αθλητές και τους εθελοντές, που μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες και αθλητικά εγχειρήματα, στηρίζουν έμπρακτα τους μικρούς και μεγάλους μαχητές του “Ορίζοντα”.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Γωγώ Καληδονάκη, η οποία αναφέρθηκε στην ανθρώπινη δύναμη, στο γεγονός ότι άνθρωποι με καρκίνο βγήκαν νικητές καθώς δεν ήταν μόνοι, είχαν στήριξη από τον “Ορίζοντα”.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης η Γωγώ Καληδονάκη, παρουσίασε αθλητές και εθελοντές οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα τον Σύλλογο, όπως ο Μάνος Ρουμελιωτάκης και ο Κωνσταντής Κωνσταντινίδης. Στη γνωριμία του με τον Μάνο αναφέρθηκε ο επί σειρά έτων πρόεδρος του Ορίζοντα, Σπύρος Αδοντάκης.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος του Ορίζοντα, Αρχόντισσα Αναστασάκη Μαρκετάκη, ο πρόεδρος του Ιστιοπλοικού, Τάσος Νικολάου και η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη.
Στην εκδήλωση έγιναν αναφορές στην πορεία και τα πρώτα βήματα της αθλητικής παρέας του «Ορίζοντα», σε εμπειρίες και ιστορίες έμπνευσης ενώ καλωσορίστηκαν νέα μέλη και δρομείς.
Επίσης, έγιναν συμβολικές βραβεύσεις για σημαντικά αθλητικά εγχειρήματα και εθελοντικές προσπάθειες ενώ ακολούθησε πάρτι με ποτό και μουσικές επιλογές από τον DJ Βασίλη Μαυρουδή. 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

