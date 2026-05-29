Συγκίνηση για τον ανιδιοτελή αγωνιστή Κωστή Νικηφοράκη

Γιώργος Κώνστας
» Κατάμεστος ο δημοτικός κινηματογράφος: “Κήπος”

 

Γνωστές ιστορίες επανήλθαν στη μνήμη, άγνωστες διηγήσεις, πληροφορίες, στοιχεία μιας ολόκληρης ζωής βγήκαν στην επιφάνεια, μέσα από το ντοκιμαντέρ: «Η ζωή αξίζει όταν τη μοιράζεσαι» του Γιάννη Ξηρουχάκη.

Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο έργο και στη ζωή του γιατρού Κωστή Νικηφοράκη. Η ταινία προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Κήπος” που γέμισε κυριολεκτικά τρεις φορές αφού οι καρέκλες του αποδείχθηκαν ελάχιστες για τον κόσμο που κατέκλυσε το χώρο.
Το θερμό χειροκρότημα στο τέλος, η συγκίνηση για τα γεγονότα που περιγράφηκαν στην ταινία, η υπερηφάνεια για τον ανιδιοτελή αγωνιστή, τον ανθρωπιστή γιατρό, τον Κωστή της προσφοράς και του “εμείς” χαρακτήρισαν την προβολή με τον κόσμο να δίνει συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη για την πολυεπίπεδη κάλυψη της προσωπικότητας του Νικηφοράκη. Μάλιστα σημειώθηκε πως σκηνοθέτης δεν φοβήθηκε να πάρει και τη γνώμη ανθρώπων αντίθετης ιδεολογικής άποψης από τον Κωστή Νικηφοράκη που κατέθεσαν με παρρησία την άποψη τους για τον γιατρό.
«Άνθρωποι σαν τον Κωστή Νικηφοράκη δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ…» ανέφερε ο σκηνοθέτης Γιάννης Ξηρουχάκης πριν την έναρξη της προβολής, επισημαίνοντας πως ήθελε να φτιάξει αυτήν την ταινία ως φόρο τιμής στα 18 χρόνια από το θάνατο του γιατρού, κυρίως όμως για να υπενθυμίσει ότι οι αγώνες του για μια σειρά από πολιτικά και κοινωνικά θέματα παραμένουν επίκαιροι. Στην αξία της δράσης του Κ. Νικηφοράκη αναφέρθηκε η περ. Σύμβουλος κ. Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη καθώς η Περιφέρεια συνέβαλλε στο να γίνει πραγματικότητα η ταινία, ενώ η κ. Ελένη Ζερβουδάκη από το Δήμο Χανίων μίλησε με θερμά λόγια για τον γιατρό.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

