Συγκίνηση για τον Πύρρο Δήμα: Υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών της Λωζάννης

Μία ακόμα μεγάλη τιμή έζησε ο Πύρρος Δήμας που βρέθηκε στη Λωζάννη και επισκέφτηκε την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, πήγε στο Ολυμπιακό Σπίτι και υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι και του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Μοχάμεντ Τζαλούντ.

Μιλώντας στην τελετή στη Λωζάννη, ο Πύρρος Δήμας εξέφρασε τη χαρά του που το όνομά του προστέθηκε δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού.

«Είναι υπέροχο συναίσθημα να μοιράζεσαι αυτόν τον χώρο με τόσους σπουδαίους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες! Ο καθένας αποτελεί παράδειγμα αποφασιστικότητας, πάθους και αφοσίωσης στο άθλημά του. Έτσι ήταν και η δική μου πορεία και νιώθω μεγάλη τιμή που το όνομά μου βρίσκεται σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τοίχο», είπε ο θρύλος της άρσης βαρών, έχοντας στο πλευρό του, τον 16χρονο γιο του, Νικόλα.

Με τρία χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς, το 1992, το 1996 και το 2000 και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα το 2004, ο Δήμας αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια και την ελληνική άρση βαρών.

«Ήταν πραγματικά μια σπουδαία πορεία, γεμάτη όμορφες και σημαντικές στιγμές. Ήμουν πολύ τυχερός που έζησα τέτοιες εμπειρίες και πέτυχα σε αυτό το επίπεδο. Η άρση βαρών ήταν ένα βασικό κομμάτι της ζωής μου και ακόμη και σήμερα συγκινούμαι όταν λαμβάνω τέτοιες τιμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΟΕ και την Πρόεδρό της, Κίρστι Κόβεντρι, για αυτή την πρωτοβουλία. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών που με συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», δήλωσε ο Πύρρος.
Μέλος πλέον της Εκτελεστικής Επιτροπής της της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών καθώς και επικεφαλής της Επιτροπής Καινοτομίας, αλλά και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ο Πύρρος Δήμας συνεχίζει να προσφέρει στο άθλημα. «Τώρα βρίσκομαι στην “άλλη πλευρά” και νιώθω ότι μπορώ να συμβάλω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου προς όφελος των αθλητών και των διοργανώσεων. Η άρση βαρών έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελεί έναν αξιόπιστο και σεβαστό εταίρο μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη θετική πορεία και είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της ομάδας».
Μεταξύ των παρευρισκόμενων στα κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Χοσέ Κουϊνόνες και η Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελβετία, Κατερίνη Σιμοπούλου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

