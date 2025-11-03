Συγκίνησαν το κοινό οι «Χαρτοδιαδρομές» στο ανάκτορο της Κνωσού

Με επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού στο πλαίσιο των «Χαρτοδιαδρομών… στο Δήμο μας» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ομάδα «Φιλόπολις» και την ξεναγό Αθηνά Κυριακάκη- Σφακάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις εθελοντισμού και πολιτισμού. Όπως δήλωσε η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη: «Οι Χαρτοδιαδρομές δεν είναι απλώς ξεναγήσεις, είναι πνευματικά μονοπάτια που ενώνουν το χθες με το σήμερα, τη γνώση με τη συγκίνηση, τους ανθρώπους με τον τόπο τους. Το ταξίδι των Χαρτοδιαδρομών συνεχίστηκε στο ανάκτορο της Κνωσού, στην καρδιά του Μινωικού πολιτισμού, εκεί όπου οι θρύλοι ζωντανεύουν και η πέτρα ψιθυρίζει ιστορίες χιλιάδων χρόνων. Οδηγός μας και ψυχή αυτής της διαδρομής, η κ. Αθηνά Σφακάκη, με βαθιά γνώση, γλυκό και εμπεριστατωμένο λόγο, αληθινό μεράκι και ανιδιοτελή προσφορά. Με τη φωνή της ταξίδεψε το πολυπληθές κοινό στα μονοπάτια του χρόνου, στις τοιχογραφίες του Πρίγκιπα των Κρίνων, των γαλάζιων κυριών, στο θέατρο, στο διαμέρισμα της βασίλισσας, στις αποθήκες. Ανάκτορα του φωτός και των χρωμάτων, εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά τη μνήμη και η ιστορία γίνεται βίωμα».

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το κοινό που συμμετείχε καθώς και προς την ξεναγό, συγγραφέα και ραδιοφωνική παραγωγό Αθηνά Κυριακάκη-Σφακάκη για την εθελοντική της προσφορά»