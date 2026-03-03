Συγκέντρωση την Τετάρτη στον Κάτωλα από το ΚΚΕ

Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε το απόγευμα η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ με αφορμή την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στο Ιράν.

Στη συνέντευξη ο Σπύρος Αγριμάκης, γραμματέας της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ, ανέφερε τα εξής:

«Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ καλεί τον Χανιώτικο λαό, μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να βγει στο προσκήνιο, να καθορίσει τις εξελίξεις. Δεν πρέπει αυτές τις κρίσιμες στιγμές να κυριαρχήσει ο φόβος, η λογική του μικρότερου κακού.

Η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, δεν είναι απλά στην γειτονιά μας, τα σύννεφα του πολέμου έχουν φτάσει στα σπίτια μας.

Μια σειρά γεγονότα δείχνουν τους κινδύνους που μπλέκει η πολιτική της κυβέρνησης τον ελληνικό λαό και ειδικά τον λαό των Χανίων, καθώς στον τόπο μας δεσπόζει η Βάση της Σούδας.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ ότι τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη και σε άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη χώρα επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ως ορμητήριο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και οδηγεί τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες.

Ήδη στη φλόγα του πολέμου βρέθηκε η Κύπρος, καθώς επίθεση με drone χτύπησε βάση των Άγγλων στο Ακρωτήρι της Κύπρου, που θεωρείται βρετανικό έδαφος, ενώ εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Πάφου.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια που εξελίσσεται από την κυβέρνηση για να πείσει ότι κινούμαστε σε ήρεμα νερά, ότι δεν κινδυνεύουμε, ότι είμαστε πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, ότι το ΚΚΕ κινδυνολογεί, μια επιχειρηματολογία που ξεδιπλώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο τις τελευταίες μέρες. Είναι απαράδεκτο, καθώς την ίδια στιγμή που λένε αυτά Έλληνες στρατιωτικοί είναι εκτός συνόρων, ενώ η Ελλάδα στέλνει μαχητικά 2 φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο.

Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες διαχρονικά κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για τον κίνδυνο που έχουν φέρει στα σπίτια μας και έχουν καταστήσει τον λαό μας στόχο αντιποίνων.

Είναι οι ίδιοι που πανηγύριζαν για την μετατροπή της χώρας σε αμερικανοΝΑΤΟΙκό ορμητήριο. Είναι υπεύθυνοι για τον στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ που εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Ν.Δ., τη στρατιωτική συνεργασία και συνεκπαίδευση με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, τις δηλώσεις για τον διαβολικά καλό Τραμπ, για την επέκταση της συμφωνίας για την ύπαρξη της Βάσης της Σούδας και την αναβάθμισή της.

Τεράστιες ευθύνες έχουν η περιφερειακή και οι τοπικές αρχές του νομού που πανηγύριζαν για τον στρατιωτικό τουρισμό, για την ανάσα που δήθεν θα δίνουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκοί ναύτες που έρχονται εδώ να ξαποστάσουν στην ανάπαυλα των εγκλημάτων που διαπράττουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Είναι ψέμα ότι οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί θα προστατέψουν τον λαό μας. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουμε τόσο στην κυβέρνηση της ΝΔ όσο και στα υπόλοιπα κόμματα που υπερασπίζονται την πολιτική της εμπλοκής, την πολιτική της ΕΕ και των ΗΠΑ. Την αιτία των πολεμικών συγκρούσεων την ξέρει καλά ο λαός μας. Είναι η μάχη για την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα που μαίνεται παντού αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το καινούριο είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι σοβαρή κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει σε θριαλλίδα εξελίξεων, σε γενίκευση του πολέμου πολύ πιο πέρα από τη Μ. Ανατολή.

Καλούμε τον Ελληνικό λαό, τους Χανιώτες εργαζόμενους να μην φοβηθούν. Όλοι στον δρόμο. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία μπορεί και πρέπει να δώσει περήφανη απάντηση.

Εδώ και τώρα να κλείσουν οι “σφηκοφωλιές” του ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών κι άλλων εργαζομένων που βρίσκονται στην περιοχή

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ με τα μέλη τους φίλους και τους οπαδούς τους, θα δώσουν την μάχη της ενημέρωσης του ελληνικού λαού, της οργάνωσης της μαχητικής αντεπίθεσης. Θα πρωτοστατήσουμε σε κάθε μαζικό φορέα ώστε να δοθεί μαχητική και μαζική απάντηση.

Καλούμε σε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση την Τετάρτη 4 Μαρτίου στον Κάτωλα στις 7μ.μ. με ομιλητή τον Γιάννη Πρωτούλη μέλος του Π.Γ της Κ.Ε του ΚΕ, ενώ την Παρασκευή η ΚΝΕ οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με ομιλητή τον Γραμματέα του Κ.Σ της ΚΝΕ και μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ, Θοδωρή Κωτσαντή»»