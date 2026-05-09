Συγκέντρωση στην ΕΡΤ από την Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο της Βάσης της Σούδας

Στις 7 Μαϊου 2026 πραγματοποιήθηκε από την Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο της Βάσης της Σούδας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή, για την, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, «προκλητικά φιλοαμερικάνικη και φιλοϊσραηλινή παρουσίαση των ειδήσεων από τη Μέση Ανατολή».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «οι συγκεντρωμένοι άνοιξαν πανό όπου το Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση είχε αντικατασταθεί με το Αμερικανοσιωνιστική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, έφεραν πικέτες με τον Νετανιάχου να παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και φώναζαν συνθήματα».

Αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας αποτελούμενη από τους Νάντια Βαλαβάνη, Κώστα Ήσυχο, Νίκο Γαλάνη και Στάθη Λεουτσάκο ζήτησε να μπει στο κτίριο για να επιδώσει το ψήφισμα της συγκέντρωσης στον Διευθυντή Ειδήσεων κι Ενημέρωσης της ΕΡΤ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι «μετά την αρχική άρνηση του υπεύθυνου Ασφαλείας να επιτρέψει την είσοδο με το πρόσχημα ότι ο Διευθυντής απουσίαζε, τελικά η αντιπροσωπεία εισήλθε στο προαύλιο και επέδωσε το ψήφισμα σε Αρχισυντάκτη του Δελτίου Ειδήσεων».

Στο ψήφισμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «οι πολίτες που συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η ΕΡΤ τις ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή.

Παρουσιάζει ως μία κανονικότητα τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Ν. Λίβανο, τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, την πειρατεία και απαγωγή των πληρωμάτων του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα πριν μερικές ημέρες».

«Η ΕΡΤ είναι δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που πληρώνεται από τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Η ΕΡΤ κρατήθηκε ανοιχτή και ζωντανή χάρη στην κινητοποίηση του ελληνικού λαού στα μνημονιακά χρόνια. Δεν είναι πρακτορείο και εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ και του Νετανιάχου. Δεν πληρώνεται από την ισραηλινή και αμερικάνικη πρεσβεία. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτούμε:

–Αντικειμενική παρουσίαση των ειδήσεων από τη Μέση Ανατολή, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της δημοσιογραφίας.

–Αφιέρωση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου ανάλογη της βαρύτητας και της σπουδαιότητας όλων των γεγονότων.

–Να δίνεται βήμα και να παρουσιάζονται ισόποσα οι διαφορετικές απόψεις, εκτιμήσεις, φωνές», καταλήγει το ψήφισμα.