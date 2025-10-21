Συγκέντρωση για τη δίκη των 8 διαδηλωτών στα Χανιά

Κάλεσμα σε συγκέντρωση για την επερχόμενη δίκη των 8 διαδηλωτών στις 29 Οκτωβρίου απευθύνει το ΚΚΕ (μ-λ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Στις 29 Οκτώβρη στα Δικαστήρια Χανίων θα διεξαχθεί η πολιτική δίκη των 8 διαδηλωτών της 6/12/2020.Οι 8 διαδηλωτές, ανάμεσα τους 2 μέλη του ΚΚΕ(μ-λ), σέρνονται σε δίκη επειδή συμμετείχαν στη συγκέντρωση που είχε καλεστεί από σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και φορείς της πόλης. Οι κινητοποιήσεις της 6/12/2020 είχαν ανακοινωθεί σε όλη την Ελλάδα με πλαίσιο εναντίωσης στην αντιλαϊκή πολιτική που εκείνη την περίοδο στοίχιζε εκατοντάδες νεκρούς. Απαγορεύτηκαν από την κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία σε μια κλιμάκωση της τρομοκρατίας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το πραγματικό πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας. Στα Χανιά, η συγκέντρωση χτυπήθηκε με αγριότητα από την αστυνομία πριν καλά-καλά ξεκινήσει, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 8 διαδηλωτών.

Είναι επιτυχία του κινήματος αλληλεγγύης στους διωκόμενους που οργανώθηκε σαν απάντηση στη καταστολή, ότι αθωωθήκαν οι διαδηλωτές που διώκονταν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού με τις ίδιες ή παρόμοιες ανυπόστατες κατηγορίες.

Η πολιτική δίκη των 8 στα Χανιά πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η φασιστικοποίηση όλων των πλευρών της ζωής μας έχει κάνει σοβαρά βήματα. Η κρατική τρομοκρατία, το νομοθετικό πλαίσιο, η αντικομουνιστική φασιστική ρητορική προχωράνε χέρι-χέρι με τα 13ώρα και το γκρέμισμα των λαϊκών κατακτήσεων. Η πολεμική προετοιμασία άλλωστε στη χώρα μας επιβάλλει, πέρα από το άπλωμα των αμερικάνικων βάσεων και τη κούρσα εξοπλισμών, να μπει ο λαός στο γύψο, να μην αντιστέκεται, να μη διεκδικεί, να μη σηκώνει κεφάλι!

Πρόσφατα επεισόδια είναι η κυβερνητική επιχείρηση απαγόρευσης συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή, το γιουρούσι της αστυνομίας στο ΕΜΠ, τα μέτρα ασφαλείας και οι μηχανισμοί πειθάρχησης που στήνονται στα Πανεπιστήμια.

Και στην πόλη μας δεν λείπουν οι διώξεις είτε σε εργαζόμενους επειδή είχαν στάση αντίστασης στο χώρο δουλειάς τους, είτε σε νεολαίους επειδή επιμένουν να έχουν αγωνιστική πολιτική στάση και δράση στο χώρο σπουδών τους.

Η πάλη για την αθώωση 8 διαδηλωτών ήταν και παραμένει υπόθεση όλων μας!Όλων όσων συμμετείχαν, κάλεσαν, στήριξαν τις διαδηλώσεις της περιόδου της πανδημίας ενάντια στη αντιλαϊκή πολιτική που άφηνε το λαό απροστάτευτο απέναντι στον κορονοιο. Όλων όσων οργανώνονται, παλεύουν συλλογικά σήμερα εκεί που ζουν, δουλεύουν ή σπουδάζουν. Εν τέλει, η υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών, η υπεράσπιση της διαδήλωσης σαν μορφή πολιτικής δράσης αφορά κάθε εργαζόμενο, νεολαίο, κάθε δημοκράτη.

Είναι σημαντικό να αναζωπυρωθεί το κίνημα αλληλεγγύης στους 8 μπροστά στη δίκη στις 29 Οκτώβρη. Να εκδοθούν ψηφίσματα από σωματεία, να βγουν ανακοινώσεις συμπαράστασης από μαζικούς φορείς, να γίνουν παρεμβάσεις για να γίνει γνωστό στη πόλη μας ότι η αθώωση των 8 διαδηλωτών παραμένει υπόθεση όλων μας!

• Να αθωωθούν οι 8 διαδηλωτές της 6/12/2020 από όλες τις κατηγορίες!

• Κάτω τα χέρια από τις διαδηλώσεις, τους λαϊκούς αγώνες και τις συγκεντρώσεις

• Όλοι στον αγώνα ενάντια στη πολιτική της φτώχειας, του εργασιακού μεσαίωνα, της εμπλοκής στον πόλεμο!».