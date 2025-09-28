Συγκέντρωση για τα Τέμπη στα Χανιά

Κάλεσμα συμμετοχή στην συγκέντρωση που οργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών ΟΞΥΓΟΝΟ για τα Τέμπη, απευθύνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ο Σύλλογος συμμετέχει «σε ένδειξη συμπαράστασης στους απεργούς πείνας που δίνουν τον αγώνα τους για την Υπόθεση των Τεμπών διεκδικώντας Διαφάνεια- Δικαιοσύνη και Δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων».

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6:30 μ.μ. της Κυριακής στην πλατεία της Αγοράς στα Χανιά.